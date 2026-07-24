香港足球盛會2026｜曼城對國際米蘭，車路士對祖雲達斯 一文睇清賽程、電視台、APP直播資訊

萬眾期待的「香港足球盛會2026」將於今年夏天載譽歸來，曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯四支歐洲冠軍級勁旅，將於8月1日及5日在啟德主場館上演兩場頂級對決。四隊合共坐擁超過20次歐洲頂級賽事冠軍榮譽，陣容星光熠熠，勢必掀起全城足球狂熱。全部賽事將於HOY 77及HOY APP全程播出，為香港球迷帶來精彩的現場直擊。

公開訓練率先直擊球星風采

賽前球迷將有機會近距離一睹球星風采！曼城及車路士將分別於7月31日及8月4日舉行 公開訓練，讓球迷率先感受歐洲頂級球隊的訓練氛圍。公開訓練將在HOY APP直播，並設中英雙語評述，為正式賽事揭開序幕。

焦點賽事：曼城對國際米蘭

重演2023歐聯決賽經典 8 月 1 日將率先上演曼城對國際米蘭的矚目大戰。兩隊此前交手兩次，曼城取得1勝1和， 當中在2023年歐聯決賽正是擊敗對手，首度登上歐洲之巔。進入「後哥迪奧拿」年代的「藍月亮」，新帥馬利斯卡能否帶領上季本土盃賽雙冠王的曼城再創佳績，備受關注。國際米蘭上季第21次稱霸意甲，連同意大利盃成為雙冠王，新球季在教頭捷禾繼續領軍下，誓要令意大利足球重上高峰。兩大豪門對決，精彩可期。

車路士對祖雲達斯 實力接近的頂級對壘

8 月5日輪到車路士對祖雲達斯。祖雲達斯相隔十年再度訪港，誓要重現36屆意甲盟主風範； 車路士則繼15年前的英超亞洲挑戰盃後再度來港，當年成功奪標，且看能否在「福地」再次捧盃。兩隊歷來交手六次各贏兩場，實力接近，勢均力敵。