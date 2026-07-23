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英超前瞻｜曼聯爭標「言之過早」？  前功臣施維斯達籲給予卡域克耐性

足球世界
更新時間：20:38 2026-07-23 HKT
發佈時間：20:38 2026-07-23 HKT

曼聯名宿施維斯達（Mikael Silvestre）近日接受專訪時直言，雖然曼聯在主教練卡域克（Michael Carrick）帶領下取得顯著進步，但現在要將他們列入來季英超奪冠熱門，實在是「言之過早」。他呼籲外界給予卡歷克更多時間，如同阿仙奴對待阿迪達（Mikel Arteta）一樣，逐步重塑紅魔的國內統治地位。

施維斯達指應給予卡歷克耐性

儘管曼聯上季下半段在卡域克麾下及時反彈重回歐洲頂級舞台，但在沙場打滾多年、曾協助費格遜贏得4座英超冠軍的施維斯達認為，球隊尚未準備好在季初便加入爭標行列。他指出，曼聯當前最重要的任務是保持穩定性，在卡域克的帶領下逐步成長，而不是盲目追求一步登天。

施維斯達表示，曼聯不應只專注於與「吵鬧的鄰居」曼城比一時高下，因球迷只在打吡戰才會在意曼城是否在自己之上。長遠而言，能在歐聯持續進步並向聯賽冠軍穩步邁進才是關鍵。他強調，這就像阿仙奴對阿迪達的耐心一樣，信任卡域克重建爭標球隊的過程至關重要。

陣容實力充足 穩定性為關鍵

紅魔鬼在今夏轉會窗已簽入中場泰利文斯（Youri Tielemans）、安達利山度士（Andrey Santos），談及曼聯是否需要重整防守球員，施維斯達則持樂觀態度。他認為紅魔的防線實力其實足夠，上賽季的問題主要源於傷病頻繁，導致無法派出一套穩定的中路防守組合。

雖然隨着利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）在剛結束的世界盃決賽代表阿根廷出戰時受傷退下火線，對曼聯造成打擊，但施維斯達認為只要球員保持健康，目前的防線已有足夠競爭力，左右閘也值得在歐聯及英超賽季中獲得證明自己的機會。

曼聯今夏主要轉會一覽 （截至7月23日）
買入
球員姓名 位置 原球會 轉會費
泰利文斯 中場 阿士東維拉 3,600萬英鎊
安達利山度士 中場 車路士 5,000萬英鎊
卡爾達路 門將 列斯聯 自由轉會
賣出
球員姓名 位置 新球會 轉會費
卡斯米路 中場 國際邁亞密 自由轉會
奧拿拿 門將 特拉布宗 外借
海倫 前鋒 拿坡里 4,400萬歐羅

 

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