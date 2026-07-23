英超前瞻｜曼聯爭標「言之過早」？  前功臣施維斯達籲給予卡域克耐性

曼聯名宿施維斯達（Mikael Silvestre）近日接受專訪時直言，雖然曼聯在主教練卡域克（Michael Carrick）帶領下取得顯著進步，但現在要將他們列入來季英超奪冠熱門，實在是「言之過早」。他呼籲外界給予卡歷克更多時間，如同阿仙奴對待阿迪達（Mikel Arteta）一樣，逐步重塑紅魔的國內統治地位。

施維斯達指應給予卡歷克耐性

儘管曼聯上季下半段在卡域克麾下及時反彈重回歐洲頂級舞台，但在沙場打滾多年、曾協助費格遜贏得4座英超冠軍的施維斯達認為，球隊尚未準備好在季初便加入爭標行列。他指出，曼聯當前最重要的任務是保持穩定性，在卡域克的帶領下逐步成長，而不是盲目追求一步登天。

施維斯達表示，曼聯不應只專注於與「吵鬧的鄰居」曼城比一時高下，因球迷只在打吡戰才會在意曼城是否在自己之上。長遠而言，能在歐聯持續進步並向聯賽冠軍穩步邁進才是關鍵。他強調，這就像阿仙奴對阿迪達的耐心一樣，信任卡域克重建爭標球隊的過程至關重要。

陣容實力充足 穩定性為關鍵

紅魔鬼在今夏轉會窗已簽入中場泰利文斯（Youri Tielemans）、安達利山度士（Andrey Santos），談及曼聯是否需要重整防守球員，施維斯達則持樂觀態度。他認為紅魔的防線實力其實足夠，上賽季的問題主要源於傷病頻繁，導致無法派出一套穩定的中路防守組合。

雖然隨着利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）在剛結束的世界盃決賽代表阿根廷出戰時受傷退下火線，對曼聯造成打擊，但施維斯達認為只要球員保持健康，目前的防線已有足夠競爭力，左右閘也值得在歐聯及英超賽季中獲得證明自己的機會。