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世界盃2026｜阿根廷球迷輸唔起？ 超過60,000人聯署要求決賽重賽

足球世界
更新時間：17:15 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-23 HKT

在剛剛結束的美加墨世界盃決賽中，阿根廷於加時以0:1落敗予西班牙，未能成功衛冕。然而，部分阿根廷球迷，近日在網絡上發起聯署，要求世界盃決賽重新作賽。這項請願在短短數日已經迅速收集到超過61,500個簽名。

控決賽球證嚴重偏頗

根據西班牙媒體報道，這項請願由一位名叫Gisela Sanchez的阿根廷球迷在聯署網站 Change.org 上發起。她將矛頭直指當天在紐約決賽中執法的斯洛文尼亞籍主球證雲錫（Slavko Vincic），質疑其多次判決嚴重偏頗，直接影響了比賽走向。

截至目前，這項請願已迅速收集到超過 61,500 個簽名。

美斯未能夠再奪世界盃。法新社
美斯未能夠再奪世界盃。法新社

此類聯署屢見不鮮無一受理

然而，這個聯署的發起人至今未有提供任何證據證明球證雲錫在該場阿根廷連補時只得兩腳不中目標射門的比賽有判決不公。

事實上，這種「輸波要求重賽」的聯署在現代球壇早已屢見不鮮，甚至成了每逢大賽後的例行公事。就在本屆世界盃準決賽後，法國球迷也曾因不滿對陣西班牙時被判罰的12碼（涉及西班牙新星拉明耶馬爾被侵犯的爭議），在網上發起聯署要求重賽，當時更吸引了超過82,000人簽名。結果國際足協（FIFA）對此不予理會

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