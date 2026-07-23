世界盃2026｜阿根廷足總發聲明闢謠 澄清主席未遭美方傳喚及沒收手機

阿根廷國家隊近日被捲入醜聞風波！據外媒早前爆料，阿根廷足總主席泰比亞（Claudio "Chiqui" Tapia）在美國紐約準備乘搭專機回國時，突遭美國聯邦調查局（FBI）攔截調查，更指事件涉及高達2.6億美元（約20.3億港元）的洗黑錢醜聞。對此，阿根廷足總迅速發表官方聲明，否認相關傳聞，稱報道「完全是子虛烏有」，並揚言保留採取法律行動的權利。

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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面對越演越烈的傳聞，阿根廷足總隨即發表措辭強硬的官方聲明以正視聽。聲明中明確指出，傳媒所提及的法庭文件，絕非針對主席泰比亞或足總司庫杜域堅奴（Pablo Toviggino）的傳票。

AFA在聲明中澄清：「美國佛羅里達州南部聯邦地區法院發出的傳票，是針對一名『第三方人士』，要求該人士出席大陪審團聆訊，並提交與本會高層等相關人士的通訊紀錄。」足總強調，所謂「泰比亞及杜域堅奴被美國司法部傳喚」及「被沒收手機等電子設備」的說法絕對虛假，該文件並未對兩人施加任何個人強制措施或沒收財產。

聲明最後更向傳媒發出警告，批評發布不實或蓄意扭曲的資訊已嚴重損害機構及相關人士的聲譽，呼籲傳媒恪守專業操守，並強調：「阿根廷足總將保留一切法律追究權利，以應對任何損害本會及高層權益的虛假或誤導性資訊。」