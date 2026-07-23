英超｜洛迪拒曼城新約心繫「銀河艦隊」摩連奴推波助瀾引爆中場大洗牌

曼城中場核心洛迪（Rodri）的去留問題，正醞釀成為今夏轉會市場的最大震撼彈！據英國媒體報道，這位剛帶領西班牙勇奪美加墨世界盃冠軍的 30 歲中場大師，目前正一心尋求重返西甲加盟皇家馬德里，並正靜候皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）亮起綠燈。為防中場大將流失，曼城已作好兩手準備積極增兵；而皇馬在新帥摩連奴（Jose Mourinho）的推動下，恐將引發一連串牽涉卡馬雲加及曹亞文尼等球星的離隊骨牌效應。

挾世盃冠軍威勢 洛迪拒續約冀投皇馬

洛迪與曼城的合約僅剩下最後一年。據悉，會方早於今年四月已向他及其經理人團隊開出一份條件豐厚的新合約，但至今遲遲未獲答覆。這位 30 歲的西班牙國腳極度渴望重返馬德里效力；挾著帶領西班牙捧走世界盃的巨大威勢，皇馬內部對引進洛迪的呼聲日益高漲。

雖然皇馬主席佩雷斯起初對這宗高齡交易有所保留，但球會高層紛紛進言，認為簽入這位應屆世界盃冠軍功臣，對球隊實力及商業形象均有莫大裨益。與此同時，曼城已為洛迪的離隊做好最壞打算，除了早前已順利簽入艾利洛安達臣（Elliot Anderson）外，目前正全力爭奪里爾的天才中場保亞迪（Ayyoub Bouaddi）以填補潛在的空缺。

摩帥強勢整頓更衣室 法國雙星或成犧牲品

皇馬今夏邀得「狂人」摩連奴重掌帥印，首要任務是整頓被指四分五裂的更衣室紀律。摩帥極力主張引入具備領袖氣質的資深球員，這無疑為洛迪的加盟推波助瀾。然而，洛迪的到來勢必觸發連鎖反應，陣中的法國中場雙星首當其衝。雖然曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）剛同意續約並希望留隊，但面對出場時間恐被大幅壓縮的現實，令其前途蒙上陰影。據了解，曼聯雖曹祖亞文尼有長期興趣，但礙於其高昂轉會費及打破薪酬結構的風險，目前未有進一步行動。另一星將卡馬雲加（Eduardo Camavinga）亦面臨離隊危機，這位年僅 23 歲的中場極具投資價值，已引來曼城、車路士及阿仙奴的密切關注。

清洗冗員籌集資金 皇馬密謀終極一簽

為了籌集收購洛迪及另一名「重磅巨星」的龐大資金，皇馬正積極清洗邊緣球員。據悉，翼鋒干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）正受到英超富咸青睞；新星馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）將被外借汲取經驗；而阿辛斯奧（Raul Asencio）亦將被掛牌出售。這場由洛迪轉會牽起的歐洲足壇風暴，料將在轉會窗關閉前持續發酵。