港足｜亞運足球分組出爐 港男足硬撼東道主日本 國家隊陷死亡之組

第20屆愛知名古屋亞運2026將於9-10月舉行，足球項目的分組情況今日正式出爐。上屆歷史性殺入4強的港隊男足，今屆被抽入A組，將硬撼東道主日本爭奪出線資格；至於國家隊男足則籤運平平，不幸跌入「死亡之組」，和西亞雙雄阿聯酋和伊朗同組。

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伊拉克退賽 港隊男足遇東道主

今屆亞運男足賽事出現小插曲，由於伊拉克突然棄戰，最終僅得15支球隊參賽。賽會將球隊分為A、B、C、D四個小組，前三組各有4隊，D組則只有3隊，每組首兩名將直接晉級8強淘汰賽。

挾著上屆勇奪殿軍餘威的港隊男足，今屆在小組賽即迎來嚴峻考驗。港隊被抽入A組，同組最大對手無疑是位列第一檔次的東道主日本，其餘兩支同組球隊則為泰國及吉爾吉斯。港隊若要突圍而出殺入半準決賽，必須在泰國及吉爾吉斯身上積極搶分。

國家隊男足陷死亡之組

另一方面，國家隊男足雖然憑藉今年1月U23亞洲盃亞軍的佳績，與日本、韓國及越南同列為第一檔次球隊，但在抽籤中卻未能抽得上籤。國家隊男足被抽入B組，同組對手包括西亞雙雄阿聯酋、伊朗，以及朝鮮，堪稱今屆賽事的「死亡之組」，爭出線形勢險惡。

港隊女足硬撼國家隊

女足賽事方面，12支球隊將分為3個小組作賽，每組首兩名以及兩隊成績最佳的小組第三名將晉級8強。根據2026年女足亞洲盃排名分檔，港隊女足最終被抽入G組，同組對手除了菲律賓及烏茲別克外，更會與同列第一檔次的國家隊女足上演對決。

【附錄：名古屋亞運男足分組形勢】

A組： 日本、泰國、吉爾吉斯、中國香港

B組： 國家隊、阿聯酋、伊朗、朝鮮

C組： 越南、烏茲別克、菲律賓、科威特

D組： 韓國、沙特阿拉伯、卡塔爾