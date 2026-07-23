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英超｜阿仙奴宣布威廉沙列巴避過手術治療 仍需養傷數月影響兵工廠季初部署

足球世界
更新時間：13:41 2026-07-23 HKT
發佈時間：13:41 2026-07-23 HKT

阿仙奴周三發表官方聲明，公布在世界盃準決賽中腰傷重創的法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）之最新傷情 。報告帶來好壞參半的消息，好消息是經倫敦多名頂級專科醫生評估，確認沙列巴不需接受手術，避過了最壞的開刀大劫 ；但壞消息是，由於腰部傷勢嚴重，他仍需接受漫長的復康治療，預計將要缺席一段相當長的時間，嚴重打亂了阿迪達（Mikel Arteta）季初的部署 。

迪甘斯爆沙列巴3月開始「頂硬上」

沙列巴是在世界盃4強戰對西班牙時因腰部舊患突然復發，中途被換出。法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後大爆內幕，指沙列巴其實自今年3月份起就一直帶著腰傷「頂硬上」，直到4強戰中痛楚已達到「無法忍受」的程度 。這項腰傷與他3年前（2022-23球季末）導致阿仙奴痛失聯賽冠軍的傷勢極其相似 。

聲明證實不用做手術

阿仙奴聲明說：「威廉沙列巴已結束世界盃征程歸隊，他在法國隊晉級半決賽的過程中發揮了至關重要的作用。沙列巴本周返回倫敦後，專家們進行了複查，確認他背部受傷，需要進行一段時間的康復治療。 經過全面評估，專家認為不建議進行手術，但他現在應該開始接受復健。他的康復治療將立即開始，我們將持續對他的傷情進行管理，預計他將缺席一段時間。所有人都全力支持沙列巴，確保他盡快恢復到最佳狀態。」

雖然避過手術，但沙列巴預計仍要缺席數月 。這意味著在開季首十場硬仗中，包括英超作客阿士東維拉、利物浦，以及主場硬撼車路士等關鍵戰，阿仙奴都必須在失去這位防線靈魂的情況下作戰，衛冕之路大受打擊 。

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