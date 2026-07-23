美職｜利雲度夫斯基地標戰飲恨 坦言告別歐洲因「巴塞情意結」

美職聯第16輪邁阿密國際對陣芝加哥火焰的賽事剛落下帷幕，波蘭神鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）迎來加盟芝加哥火焰後的「地標戰」。雖然球隊最終以2:3飲恨，但這位頂級射手在接受訪問時坦言，巴塞隆拿的歲月令他難以再為其他歐洲球隊披甲。

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邁阿密地標戰巧合 告別歐洲因「巴塞情意結」

今仗作客邁阿密，對利雲度夫斯基而言別具意義。他笑言這是一個奇妙的巧合：「當初我剛加盟巴塞時，第一場比賽也是在邁阿密踢，這就像是故事的延續。」

儘管處子戰未能以勝仗作結，但他對登陸美職聯的決定毫不後悔。談到為何在職業生涯黃昏期離開歐洲，利雲直指一切源於對巴塞的情意結，並親口解釋道：「經歷了在歐洲的種種，尤其是在巴塞的那段時光後，我知道要再去歐洲其他球隊效力將會非常困難。因此，我的選擇範圍自然轉向了歐洲以外。」

貝赫達宏圖大計打動神鋒

利雲透露，其實早在效力巴塞時，芝加哥火焰已主動向他招手。球會的規劃令他留下深刻印象，尤其是與主帥貝赫達（Gregg Berhalter）的溝通：「我們不單止傾談戰術，更談及球隊的發展方向。自從貝赫達接手以來，球隊進步神速。我在操練中看到新隊友們的表現感到非常振奮，我在這裡仍有未圓的目標。」

探索美國文化 誓展老大哥本色

這次轉會對利雲和他的家人來說是一大步，他表示自己對新文化抱開放態度，想親身印證「美國夢」是否真實存在，並期待未來能體驗芝加哥豐富的體育文化。對於如何融入球隊，利雲強調自己會發揮老大哥本色：「我知道自己需要時間適應，但在足球之外，我是一個有經驗、有足球智慧的人，我會幫助隊友和球會邁出下一步。在美國我可以學到很多歐洲沒有的東西，換個視角看世界，這絕對是我人生的新篇章。」