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美職·有片｜國際邁阿密對陣芝加哥火焰 缺美斯蘇亞雷斯百戰建功 利雲度夫斯基演地標

足球世界
更新時間：11:50 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:50 2026-07-23 HKT

世界盃熱潮剛退，美職（MLS）戰火已馬不停蹄繼續蔓延。在美職第16輪國際邁阿密對陣芝加哥火焰的焦點戰中，縱使有球王美斯（Lionel Messi）及中場大將迪保羅（Rodrigo De Paul）缺陣，國際邁阿密仍憑藉老將蘇亞雷斯（Luis Suarez）梅開二度，以3:2驚險反勝對手，豪取五連勝。今仗另一大看點，是波蘭神鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）上演加盟芝加哥火焰的「地標戰」，可惜未能阻止球隊落敗。

美斯休假探病父 卡斯米路捲違規風波

國際邁阿密今仗陣容不整，剛戰畢世界盃決賽的美斯與迪保羅目前仍在休假，據報美斯更已返回阿根廷探望抱恙的父親。此外，球隊早前以自由身簽入的巴西防中卡斯米路（Casemiro），據悉正被賽會調查是否涉及「違規接觸」（Tampering），因此今仗依然無緣披甲上演首秀。

門將離譜失誤送禮 阿蘇挺身而出救主

儘管殘陣出擊，今場賽事依然峰迴路轉。上半場國際邁阿密門將里奧斯（Rios）接應隊友回傳時失誤，在利雲度夫斯基的積極逼搶下不慎「擺烏龍」，令芝加哥火焰先開紀錄。落後的邁阿密國際隨後由蘇亞雷斯操刀12碼中鵠扳平，半場雙方踢成1:1。

換邊後，「阿蘇」盡顯射手本色，一記精彩抽射破網為球隊反超前。雖然芝加哥火焰一度由後備入替的迪西簡（Desjean）建功扳平，但國際邁阿密最終憑普林碧克（Plumbeck）補射絕殺，以3:2鎖定勝局。賽後，迎來代表國際邁阿密第100場上陣的蘇亞雷斯獲選為全場最佳球員（MVP），這位烏拉圭神鋒至今已為球隊貢獻50個入球及30次助攻，交出極其亮麗的成績表。

 

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