世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏壓倒金手套得主西蒙 爆冷入選世界盃夢幻11人

美加墨世界盃圓滿落幕，國際足協（FIFA）周三公布了由全球球迷投票選出的本屆世界盃「夢幻11人（Dream XI）」最佳陣容 。佛得角門將禾仙夏（Vozinha） 壓倒獲金手套獎的西班牙門將烏尼西蒙入選最令人意外。而奪得季軍、創下 1966 年後隊史最佳成績的英格蘭，只有比寧咸（Jude Bellingham）一人入選 。

西班牙法國成最大戶

今屆世界盃夢幻11人名單，應屆冠軍西班牙隊長兼金球獎得主洛迪（Rodri）、兩閘柏度樸路（Pedro Porro）和古古列拿（Marc Cucurella）3人入選，而殿軍法國同樣有3人入選與狂牛並列最大戶，分別是基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、奧利斯（Michael Olise）和烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）。至於阿根廷亦有美斯（Lionel Messi）和利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）兩人入選。而夢幻11人名單中，最令人意外莫過於佛得角門將禾仙夏的入選。

禾仙拿粉絲飆升至2,940萬創奇蹟

由於今次夢幻11人是由球迷投票定出，故結果與專業評審選擇有距離，最明顯是助西班牙奪冠的金手套得主烏尼西蒙，竟然被佛得角的禾仙夏搶走最佳門將位置。據悉獲得39.6的選票當選。40 歲的禾仙夏在世界盃前處於失業狀態，但他今屆交出 18 次神級撲救，先後守和西班牙並將阿根廷逼入加時，一戰封神。他的爆紅更反映在社交媒體上，其 Instagram 粉絲由開賽前的 50,000 人狂飆至如今的 2,940 萬，超越了卡斯拿斯等傳奇，成為全球追隨者最多的門將 ！

比寧咸狂轟7球獨撐三獅

至於英格蘭雖然奪得季軍、創下 1966 年後隊史最佳成績，但陣中只有中場祖迪比寧咸一人入選。此子今屆為英格蘭攻入 7 個入球，成為隊史單屆世界盃入球最多的球員，入選可謂實至名歸 。

2026世界盃夢幻11人名單

門將：禾仙夏(佛得角)

後衛：柏度樸路(西班牙)、利辛度馬天尼斯(阿根廷)、烏柏美卡奴(法國)、古古列拿(西班牙)

中場：洛迪(西班牙)、奧利斯(法國)、祖迪比寧咸(英格蘭)

前鋒：美斯(阿根廷)、艾寧夏蘭特(挪威)、基利安麥巴比(法國)