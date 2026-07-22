安東尼泰萊掛哨｜曼聯為其執法生涯最大受益者 車路士遭遇最悲慘？

英格蘭著名球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）宣布因在頂級聯賽執法所帶來的巨大輿論壓力退役，結束長達16年的英超執法生涯。隨着這位47歲爭議名哨的退役，他長達16年在英超賽場上與Big 6豪門球隊的恩怨瓜葛也隨之畫上句號。回顧泰萊的執法生涯，曼聯在數據上似乎成為了最大贏家，而倫敦雙雄車路士與阿仙奴則不幸淪為他哨下命運最悲慘的受害者。

曼聯勝率偏差值高於其他豪門

在過去16年泰萊執法的56場曼聯賽事中，紅魔鬼取得了32勝7和17負的戰績，勝率高達57.14%，相比他們在過去16年聯賽只得51.7%勝率。這意味着，曼聯在泰萊執法時的勝率，比他們在同期的聯賽整體水平足足高出了將近5至6個百分點。

相比其他Big 6球隊，阿仙奴、利物浦和熱刺在泰萊哨下的勝率分別為56.14%、54.17%和47.37%，與他們在聯賽的整體勝率只相差約1%。而車路士則最為悲慘，在泰萊執法的比賽中只有50.88%，相較他們聯賽約57%勝率，相差超過6%。

紅魔每4.7場1個12碼豪門中第二高

除了勝率驚人，泰萊生涯共判給曼聯12個12碼，平均每4.67場比賽就會為紅魔判罰一次極刑，場均12碼率高達0.214次，略少於利物浦的場均達0.235次共16個12碼。

但曼聯在泰萊的哨下亦非一帆風順。在2023-24賽季曼聯主場0:0被修咸頓逼和的賽事中，比賽進行到第34分鐘，紅魔防守中場卡斯米路在一次鏟截中，在贏到皮球後踢中修咸頓球員卡路士艾卡拉斯小腿。

泰萊起初只出示了黃牌警告，但在視像助理裁判（VAR）的介入和建議下，泰萊親自走到場邊翻看重播，隨後果斷推翻原判，將黃牌升級為直接紅牌驅逐卡斯米路出場，賽後被轟過嚴及尺度不一致。

車路士場均收2.26張黃牌成最大冤魂

與曼聯形成強烈對比的，是車路士與阿仙奴的苦難。車路士無疑是泰萊執法生涯中的最大冤魂。在黃牌判罰上，車路士在泰萊執法下場均要吃下高達2.26張黃牌（57場累計129張黃牌），不僅遠高於英超聯賽場均約1.6至1.8張黃牌的常態，也讓車路士成為泰萊手下累計黃牌數最高的英超球隊。

最經典的事跡莫過於車路士在2024-25球季作客對陣般尼茅夫的聯賽賽事。在這場看似對抗並非異常粗野的比賽中，泰萊「有牌必俾」，全場共出示了破英超歷史紀錄的14張黃牌，其中車路士獨佔8張。

由於兩隊單場有超過6名球員領牌，英格蘭足總依例向車路士及般尼茅夫各處以25,000英鎊的罰款。更嚴重的是，憤怒的網民在賽後向泰萊及其家人發出了死亡威脅，球證組織為了保護其安全並平息輿論，隨即在隨後一個週末的聯賽中暫停了泰萊的主球證資格，將他降職為第四球證。

兩次足總杯決賽兩黃一紅令車路士失冠

最令車路士球迷痛心疾首的，莫過於泰萊一手締造的足總盃決賽魔咒。安東尼泰萊是英超歷史上唯一一位兩次執法車路士對阿仙奴足總盃決賽的裁判。

在2017年的決賽中，他以插水為由向車路士右閘摩西斯出示第2面黃牌將其逐出場；到了2020年決賽，他又在1場極具爭議的攔截中，向藍獅中場高華錫出示了極為嚴厲的第2面黃牌，導致車路士兩次在決賽中少打一人，最終均以1:2不敵兵工廠痛失冠軍。

與此同時，車路士在泰萊手下場均僅獲得0.088次12碼，相當於要踢超過11場比賽才能獲得1個12碼，這與曼聯在泰萊手下拿12碼的頻率相比，差距高達2.4倍。

阿仙奴7次收泰萊利是冠絕豪門

而阿仙奴雖然在決賽中受益，但在聯賽中同樣成為泰萊的「牌下亡魂」，阿仙奴在泰萊執法下累計收穫了7張紅牌，當中3張為直紅，是英超所有球隊中被泰萊紅牌驅逐次數最多的隊伍。

曼城在泰萊的哨音下也留下過不少充滿火藥味的名場面。在2016年12月的一場曼城對陣車路士的爭冠天王山之戰中，泰萊在補時階段連續出示兩張直接紅牌，分別驅逐了對大衛雷斯作出危險攔截的曼城前鋒阿古路，以及將法比加斯推向廣告板外的中場費蘭甸奴，令曼城在失利之餘更蒙受主力停賽的重創。

兩年後的2018年足總盃，曼城爆冷負於韋根的賽事中，泰萊再次展現其「升級卡牌」的本色。在曼城中場戴爾夫一次攔截後，泰萊起初已將黃牌拿在手中，但在對手球員的圍堵施壓下，他突然改變主意改判直接紅牌。這一判罰直接點燃了曼城主帥哥迪奧拿的怒火，導致哥帥在半場休息時於球員通道與韋根領隊保羅曲克爆發了極烈的肢體衝突與口角，場面一度失控。

甚至在泰萊執法生涯的晚期，他的哨音依舊充滿爭議。在2025年的一場車路士對陣阿仙奴的倫敦打吡中，車路士中場摩西斯卡些度在一次對米基爾馬連奴的攔截後，泰萊起初僅給予黃牌警告，但在VAR介入並要求他到場邊觀看螢幕後，他選擇推翻自己的決定，改判直接紅牌，亦再度引發廣泛爭議。