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世界盃2026｜美斯決賽幕後暖心善舉曝光 親贈決賽門票予佛得角門神禾仙夏家人

足球世界
更新時間：17:24 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:24 2026-07-22 HKT

在剛落幕的美加墨世界盃決賽背後，雖然阿根廷最終以0:1不敵西班牙屈居亞軍，但據阿根廷著名體育記者拉托雷（Yanina Latorre）爆料指，球王美斯（Lionel Messi）在決賽前夕向多名無力負擔票價的球迷免費贈送了決賽門票，當中包括今屆世界盃一戰成名的佛得角門神禾仙夏（Vozinha）的4名家屬。

資助基層球迷圓夢現場觀賽

在本屆世界盃的32強淘汰賽中，阿根廷與佛得角合演了一場精彩的對決，最終阿根廷以3:2險勝晉級。在該場賽事中，佛得角40歲老將守門員禾仙夏表現極為出色，多次化解阿根廷鋒線的關鍵射門，險些阻止了阿根廷的晉級之路。
禾仙夏在該場比賽的演出不僅獲得媒體高度評價，似乎也給美斯留下了深刻印象。根據拉托雷報道，美斯深知許多熱愛足球的基層家庭因經濟拮据而無法負擔決賽的昂貴門票，因此他特別指示其經紀團隊，物色並資助了一批忠實球迷免費入場，當中就包括了今屆黑馬佛得角門將禾仙夏的4名家人。

彌補禾仙夏未能互換球衣遺憾

相信這幾張免費門票能彌補禾仙夏在32強賽後未能與自己的偶像美斯交換球衣的遺憾。禾仙夏先前在接受訪問時坦言，自己開賽前已與美斯約定賽後交換球衣留念，而當時美斯亦答允在球員通道與他交換球衣。然而，由於他在完場後隨即被大批外國記者及媒體包圍進行賽後採訪，當他完成工作並返回更衣室時，兩隊球員早已離開球場，令他無奈錯失了與美斯互換戰衣的機會。

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