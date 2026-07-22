世界盃2026·有片｜阿根廷決賽飲恨史卡朗尼拒賴球證：輸波因西班牙更強

阿根廷在今屆世界盃決賽飲恨，縱使賽事已過去數日，外界的討論依然熱烈。主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）帶隊回國後獲球迷英雄式歡迎，他近日受訪時展現大將之風，當被傳媒問及決賽有否遭受球證不公對待時，他一口否認，並坦言落敗純粹因為技不如人：「我們輸是因為西班牙更強。」

“¿Si el arbitraje fue injusto? NO, PERDIMOS PORQUE ELLOS FUERON MEJORES. HAY QUE RECONOCERLO.



Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores”.



Lionel Scaloni. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/971dCYzWEe https://t.co/91ECQEh0hN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 21, 2026

回顧該場終極一戰，阿根廷以0:1不敵西班牙，場面上更被對手全面壓制，寫下90分鐘「零射門」的尷尬紀錄。儘管數據慘烈，阿根廷大軍回國依然獲國民力撐。史卡朗尼在訪問中重申，拒絕將失落冠軍諉過於球證：「我們輸波是因為西班牙表現更出色，必須承認他們踢得更好。不過我們確實已經拼盡全力，這是事實。有時承認對手比自己強是一件好事，我相信這會令我們變得更強大。」