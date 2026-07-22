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傳承足球夏令營｜沙夏認為施丹會為法國帶來更進攻的一面 指曼聯要搵無私球員而非單一巨星

足球世界
更新時間：17:04 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:04 2026-07-22 HKT

曼聯法國籍名宿沙夏周三出席「傳承足球夏令營2026」香港站在西沙Go Park的啟動禮，他在活動後受訪分享到關於法國隊和曼聯的一些想法，沙夏提到施丹執教下或會帶來更具進攻性的法國隊，他也提到曼聯需要的是一個願意為球隊付出的球員，而非一個超級巨星。

沙夏提到施丹執教下或會帶來更具進攻性的法國隊。攝影：魏國謙
沙夏提到施丹執教下或會帶來更具進攻性的法國隊。攝影：魏國謙
沙夏指法國的成績雖令人失望，但在整個世界盃中亦展現出不錯的表現。攝影：魏國謙
沙夏指法國的成績雖令人失望，但在整個世界盃中亦展現出不錯的表現。攝影：魏國謙

施丹或帶來更進攻型的法國

法國在今屆世界盃以第4名作結，沙夏表示從成績上來看的確會令支持者感失望，對西班牙的時候中場失去控制權成為失利主因，而對英格蘭時上半場明顯狀態不好，但其後過程也很精彩展現到法國足球的高水平，所以對他而言法國在整個世界盃中亦展現出不錯的表現。

而提到施丹將接手法國主帥一職，沙夏則認為可能會帶來更為積極進攻的一面：「迪甘斯以防中出身，因此戰術上可能更偏向防守，我會預期以攻中出身的施丹可能會有更積極的進攻策略，在過往迪甘斯的策略中已經可以看到4前鋒有麥巴比、丹比利、巴高拿和奧利斯的陣式，因此可以期待他會再如何發掘。」但沙夏亦指法國隊群星雲集，施丹亦要去平衡每位球員，例如今次世界盃備受爭議的卓基要如何使用他令他融入團隊亦成為重要課題。

沙夏表示上季卡域克為曼聯帶來更穩定的表現和戰術，現在需要做的事要尋找想為曼聯而戰的球員。攝影：魏國謙
沙夏表示上季卡域克為曼聯帶來更穩定的表現和戰術，現在需要做的事要尋找想為曼聯而戰的球員。攝影：魏國謙
沙夏認為曼聯需要的是一個願意為球隊付出的球員，而非一個超級巨星。攝影：魏國謙
沙夏認為曼聯需要的是一個願意為球隊付出的球員，而非一個超級巨星。攝影：魏國謙
沙夏指出今夏各球會在引援上也很出色，因此很難去預測來季的排名。攝影：魏國謙
沙夏指出今夏各球會在引援上也很出色，因此很難去預測來季的排名。攝影：魏國謙

曼聯需要的不是巨星而是要願為球隊付出的球員

而關於對曼聯來季的展望，沙夏表示上季卡域克為曼聯帶來更穩定的表現和戰術，現在需要做的事要尋找想為曼聯而戰的球員：「現在要找的球員是要找想要為這件球衣和球會而戰的球員，不是為了自己而戰，我認為艾摩廉離任前已經為卡域克處理了不少那種球員，而卡域克也很好地根據這個基礎去打磨球隊。」沙夏也指出現在的曼聯不是要超級巨星，而是需要更願意為球隊付出而非自我，他以西班牙為例指洛迪和耶馬並不算超級巨星，但願意為球隊付出便可帶來榮耀，他也指：「過去可能我們有加拿曹、安東尼、華舒福等球員，他們都是好球員，但他們都有點自我和態度上的問題，這不僅沒幫助到他們自己也沒幫到球隊，因此我們更需要的是像麥比奧莫、根夏等這類為球隊付出的球員。」

而被問及下季的排名時，沙夏則表示很難預測：「上季我們經歷了一個奇怪的球季，我不是要不尊重阿仙奴的勝利，而是我認為上季許多強隊如利物浦、曼城和車路士都表現不佳，因此造就了今季的阿仙奴。」沙夏指出今夏各球會在引援上也很出色，例如熱刺便是其中一隊值得期待，因此很難去預測來季的排名。

 

 

記者/攝影：魏國謙

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