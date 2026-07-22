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世界盃2026｜特朗普大讚恩芬天奴 擬推舉任新一屆聯合國秘書長

足球世界
更新時間：16:10 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:10 2026-07-22 HKT

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）與美國總統特朗普關係密切，兩人在剛結束的美加墨世界盃期間多次「同框」，於阿根廷對西班牙的決賽後更一同出席頒獎儀式。想不到這份交情隨時由球壇延伸至政界，據外媒報道，特朗普有意力推這位FIFA掌舵人「轉跑道」，出任下一屆聯合國秘書長。

現年56歲的恩芬天奴在今屆世盃期間與特朗普過從甚密，去年12月更將FIFA首屆和平獎頒予對方。不過最引人關注的，是特朗普曾親自致電恩芬天奴，介入調查美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌事件，最終令其停賽處分破天荒獲延期執行。據《紐約時報》引述接近美國總統的消息人士透露，特朗普大讚恩芬天奴具備「凝聚人心的特殊能力」，認為他備受全球尊重，絕對是接掌聯合國的完美人選。

下任聯合國秘書長將於今年內選出，以接替年底卸任的葡萄牙籍秘書長古特雷斯（António Guterres）。若要成功入主聯合國，恩芬天奴需先贏得安理會15個成員國（其中5個常任理事國擁有否決權）的支持，再獲聯合國大會確認。根據《紐約時報》的報道，目前尚不清楚恩芬天奴是否有意轉戰政界，以及兩人曾否深入探討此事。不過，特朗普對現有7名候選人嗤之以鼻，有內部人士更形容該批候選人全屬「平庸之輩」，令特朗普深信恩芬天奴能完美填補這個空缺。

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