足球｜曼聯名宿沙夏現身香港 被問到更喜歡美斯還是C朗 指自己永遠都會揀C朗

今夏本地延續足球熱潮，周三（22日）傳承文化體育交流和Apex Education合辦的「傳承足球夏令營2026」香港站在西沙Go Park進行啟動禮，更邀請到曼聯球星沙夏來港與學員交流和傳授足球技術，沙夏更在分享會中表自己永遠最喜歡的球員都會是C朗。

曼聯名宿沙夏現身香港。攝影：魏國謙

沙夏被直接問到他更喜歡美斯還是C朗時，直指永遠都會答是C朗。攝影：魏國謙

沙夏自己永遠最喜歡的球員都會是前隊友C朗

傳承文化體育交流主辦「傳承足球夏令營2026」香港站周三在西沙Go Park進行啟動禮，邀請到曼聯球星沙夏到港和學員們分享經驗，沙夏在啟動禮中亦有進行問答環節，他分享到效力多支球隊最為印象深刻的必然是曼聯，沙夏表示在費格遜的執教下更好地發揮出他的潛能，他在提到曾和C朗拿度共事時即引全場的小球員歡呼，更被直接問到他更喜歡美斯還是C朗時，沙夏直指：「對我於言永遠是一個簡單的問題，我永遠都會答是C朗。」再次引全場歡呼，他亦給出原因指：「C朗可能在入球數不及美斯，但在41歲的年紀下的投入和表現依然和其他球員一樣令人敬佩，而且他每次上陣所承受的壓力難以想像，但他依然每次上場都表現出一種向其他人展示的感覺，這是令我最為敬佩的。」

沙夏為「傳承足球夏令營2026」香港站進行開球禮。攝影：魏國謙

今次的「傳承足球夏令營2026」香港站亦設傳承七人足球錦標賽亦一眾小球員可以在綠茵賽場上展現自己。攝影：魏國謙

沙夏亦勉勵在場的小球員們若要實現成為職業足球員必須要全力以赴日復一日進行練習，亦要保持住對足球的熱愛。攝影：魏國謙

沙夏亦勉勵在場的小球員們若要實現成為職業足球員必須要全力以赴日復一日進行練習，同時間心態上亦要保持住對足球的熱愛，而不是強迫性地去做才可拉近夢想和現實的距離。

沙夏指看見香港在運動領域上的潛力

活動後沙夏接受傳媒訪問，他表示自己在大約15-20年前隨隊來到香港，開始探索這裏的文化後便愛上了這裏，香港的歷史和文化亦令他感到著迷，沙夏也表示看到了香港在足球和運動領域上的巨大潛力：「我可以看到這裏的足球和體育領域上的發展潛力非常巨大，我認為中國和香港政府已經明白他們需要付出更多努力，我很喜歡創新很喜歡科技很熱愛運動，所以這也吸引到我來到這裡。」

今次的「傳承足球夏令營2026」香港站除了明日的沙夏親自指導外，亦設傳承七人足球錦標賽亦一眾小球員可以在綠茵賽場上展現自己，傳承文化體育交流的CEO及聯合創辦人布洛丹表示希望可以籍今次的活動去促進本地足球發展，也希望未來可以帶更多球星來香港以教育形式交流，而另一聯合創辦人黃啟桓則指最大目標不只是普通的夏令營形式，而是希望可以擴張到亞洲其他地區，去舉辦一些比賽促進地區之間的發展，亦希望可以透過一些科技的技術如今次有和沙夏的科技公司利用AI去發掘更多有潛質的球員。

記者/攝影：魏國謙