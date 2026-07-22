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Pokemon｜J-League 世紀聯乘 Pokemon！全日60間球會專屬比卡超產品8月登場

足球世界
更新時間：16:10 2026-07-22 HKT
發佈時間：13:26 2026-07-22 HKT

慶祝寶可夢誕生30周年 官方大玩「球場進化」 結合手機遊戲推稀有精靈


日本職業足球聯賽（J-League）為新賽季造勢出奇招，宣布與全球最具影響力的動漫界超級巨神 IP Pokemon(寶可夢)展開橫跨全日本的世紀合作！適逢寶可夢今年迎來誕生 30 周年，本次聯乘活動將以「進化！J聯賽正在進化！」為主題，在全日本多達 60 家職業足球會全面引爆。屆時，J 聯盟不僅會推出各球會專屬的原創寶可夢商品、開設 Pop-up 快閃店，更會在足球場內舉辦別開生面的寶可夢特別表演與打卡點，誓要將足球激情與童年情懷完美融合！

社交媒體X截圖
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60家球會「專屬皮卡丘」周邊引爆 8月起陸續上架


誕生於 1996 年的寶可夢，今年剛好踏入 30 周年。這隻跨越動畫、實體卡牌及電子遊戲的「吸金巨獸」，今次與 J-League 的合作可謂不遺餘力。J 聯盟官方證實，從 8 月起，官方網店及全日 60 家俱樂部的球場專賣店，將會陸續推出極具收藏價值的限定版原創商品，其中包括印有各球會隊徽及獨特配色、極具「球隊專屬比卡超（Pikachu）」特色的主題 T-Shirt、鎖匙扣及應援圍巾等。此外，各個球場在賽事日亦會設置與該場比賽特色相契合的「寶可夢主題拍照點（Photo Booth）」，讓入場球迷及「寶可夢大師」們盡情打卡留念。


《Pokemon GO》植入足球元素 遊戲內捕捉稀有「火焰射門」精靈


除了線下的實體產品與活動，線上的虛擬世界同樣精彩。風靡全球的手機遊戲《寶可夢 GO》（Pokemon GO）亦將正式植入足球與 J-League 元素。
在合作活動期間，玩家在現實中的足球場或特定區域內打開遊戲，將有機會遇見並捕捉到融入了足球運動元素、擁有「火焰射門」等極其稀有招式的限定版寶可夢！這項虛實結合的跨界企劃，預計將會吸引大批平日不常進場的遊戲玩家，在今個暑假「全家總動員」湧入日職聯球場，為聯賽注入全新的觀眾層與龐大的經濟效益。日職這次與寶可夢的「世紀進化」，無疑再次向全球展現了日本體育與動漫文化結合的無敵軟實力。

社交媒體X截圖
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