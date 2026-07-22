世界盃2026｜「Sam哥」奧祖亞含淚宣布退役！六戰世盃並肩美斯C朗

墨西哥傳奇門將、被香港球迷稱為「Sam哥」的奧祖亞（Guillermo Ochoa），周二透過社交平台發布感人短片，正式宣布結束長達 22 年的職業足球生涯。這位剛在美加墨世界盃寫下「六度入選決賽周大軍」歷史的 41 歲鋼門，用汗水與榮耀，為自己的綠茵傳奇寫下了最完美的終章。

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Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

齊名C朗美斯 六度出征世盃創紀錄

在剛過去的世界盃中，奧祖亞雖然主要擔任墨西哥後備門將，但這已是他生涯第 6 次入選世界盃大軍名單（2006至2026年），成功與C朗拿度及美斯並肩，成為足球歷史上僅有三位達成此「六屆神蹟」的傳奇巨星。在墨西哥最後一仗分組賽大勝捷克的賽事中，主帥艾古爾特意安排奧祖亞在尾段後備上陣，讓他在其職業生涯發跡地，阿茲特克體育場（Estadio Azteca），接受全場八萬名球迷的起立致敬。

「世盃版 Sam 哥」名震天下 屢獻神救震驚全球

奧祖亞在短片中向球迷感性告白：「每一次穿上墨西哥球衣，我都把數百萬墨西哥人的夢想捧在手中。今天，我正式掛起我的手套。」

奧祖亞的球會生涯雖橫跨墨西哥、法國、西班牙等地，但真正讓他名留青史的是世界盃上的精彩表現。他在 2014 年巴西世界盃對陣東道主巴西時，單場交出 6 次不可思議的「神級撲救」，力保大門不失一戰封神；而在 2022 年卡塔爾世界盃，他更勇救波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基的 12 碼，成為首位在世界盃常規時間救出 12 碼的墨西哥門將。一代傳奇「Sam哥」的撲救英姿，將永遠留在世界盃的輝煌歷史之中。