西甲轉會消息｜巴塞收購阿根廷前鋒艾華利斯定下「最後通牒」7月31日前不放行即拉倒

西甲衛冕冠軍巴塞隆拿為了填補神鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）離隊後的鋒線空缺，正全力斟介馬德里體育會的阿根廷國腳祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）。然而，面對馬體會高層的強硬態度，巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）已定下限期，若馬體會在7月31日前仍拒絕放人，巴塞將會徹底終止談判，轉向其他替代目標。

拿樸達出價1億歐羅遭馬體會強硬回絕

波蘭神鋒利雲度夫斯基正式告別魯營後，巴塞隆拿急需引入一位世界級「9號仔」來撐起新球季的進攻大旗。助阿根廷於世界盃奪亞軍的前鋒艾華利斯成為了巴塞的頭號獵物，而球員本人亦已公開表態，渴望離開萬達大都會球場。巴塞此前開出的1億歐羅(約9億港元)首輪報價已被一口回絕，馬體會行政總裁基爾馬連（Miguel Angel GilMarin）更公開挑釁道：「我們沒有接受1億歐羅的報價，而且我們也絕對不會接受1.5億甚至2億歐羅(約18億港元)的報價！」這番「死不放人」的言論，無疑給巴塞的收購行動潑上一盆冷水。

巴塞提價1.3億上限 7月31日為「生死限期」

據報巴塞會長拿樸達與體育總監迪高（Deco）絕不打算無底線地被馬體會「敲詐」。巴塞計劃在未來幾日內提交一份價值1.2億至1.3億歐羅(約12億港元)的終極加碼報價，但絕對不會達到宿敵皇家馬德里先前開出的1.5億歐羅天價上限。更關鍵的是，巴塞已定下7月31日為內部最後通牒期限，如果馬體會屆時依然拒絕接受，迪高將會立即「拉倒」交易，轉而啟動已經著手進行的其他備用方案。