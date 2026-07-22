英超｜英超爭議名哨安東尼泰萊宣布退役 坦言壓力大到難以想像

英格蘭足壇傳來重磅消息，英超最著名、爭議與名氣兼備的「光頭球證」安東尼泰萊（Anthony Taylor），在美加墨世界盃落幕後宣布退役，結束長達16年的執法生涯。現年47歲的泰萊坦言，在頂級賽事執法所承受的壓力和無休止的輿論審視極其巨大，如今是時候退下火線。

16年執法831場 曾因「福克蘭政治」無緣決賽

泰萊在16年的球證生涯中累計執法831場比賽（其中432場為英超），曾兩度主哨足總盃決賽，並擔任FIFA裁判長達14年，執法過兩屆歐國盃及兩屆世界盃。他的職業生涯「最後一舞」，正是今屆世界盃16強西班牙1:0絕殺葡萄牙的大戰。值得一提的是，他本有機會執法2022年世界盃決賽，但因英阿之間的福克蘭群島歷史爭議，出於政治中立考量而被FIFA剔除，成生涯一大遺憾。

曾遭「狂人」摩連奴停車場指罵

提起泰萊，球迷最深的印象莫過於他多次見證英超著名場面，2022年車路士對熱刺一役，領隊干地與杜曹在完場握手時大打出手的經典一幕，正是由他處理。

在歐洲賽，他最著名的爭議莫過於2023年歐霸盃決賽後，時任羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho）因不滿判罰，在停車場伏擊泰萊並痛罵其為「恥辱」。英超裁判公司主席韋比（Howard Webb）賽後高度評價泰萊，盛讚其為英格蘭足球史上最成功的球證之一。隨著泰萊退役，英超賽場這位極具話題性的「黑衣人」正式成為歷史。