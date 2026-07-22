Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴世界盃後「傷情告急」賴斯沙卡等主力齊亮紅燈

足球世界
更新時間：11:58 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:58 2026-07-22 HKT

沙列巴腰傷動手術恐休戰5個月

應屆英超盟主阿仙奴在世界盃落幕後驚傳噩耗，雖然有八名球員戰至最後的決賽周末，但這不僅沒有為兵工廠帶來光環，多名核心主力更因極度疲勞、嚴重傷患或破相身體狀況「亮起紅燈」，阿仙奴無奈成為今屆世界盃的「最大輸家」，新球季衛冕之路開局告急。

鐵人賴斯體能崩潰 沙卡沙列巴重傷恐歇冬

阿仙奴一眾國腳在出征前已拼至力竭，高強度的世盃對抗更成為壓垮他們的最後稻草。中場核心迪格蘭賴斯今季累計為球會及國家隊上陣驚人的 69 場（共 5,482 分鐘），體能已徹底崩潰。翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）的阿基里斯腱舊患亦困擾他多月，幾乎是一直「頂硬上」。最致命的打擊，則是法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）在準決賽腰部重創，已被證實必須接受手術，預計將要長休「4 至 5 個月」，鐵定缺席季初前三個月的所有英超和歐聯比賽 ！

美連奴決賽破相 30天後英超復開備戰難

連在決賽隨西班牙奪冠的中場美連奴，亦在防守時被美斯重炮直接「轟」中面部，導致眼部嚴重瘀腫破相。阿仙奴今屆共有 15 人參賽，累積上場時間達 4,224 分鐘，高居英超第二。最要命的是，距離英超新球季重開僅剩短短 30 天，而一眾國腳才剛開始法定假期。為了遷就「殘兵」，阿仙奴已取消海外巡迴賽，改在西班牙封閉集訓。在多名主力傷情告急下，阿迪達的季前備戰已陷入全面癱瘓。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
4小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
19小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
20小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
13小時前
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
投資理財
7小時前
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
影視圈
14小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
6小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
打工仔壓力爆煲「做做下嘢喺度喊」決心裸辭 網民分享求職市道現況掀熱議｜Juicy叮
打工仔壓力爆煲「做做下嘢喺度喊」決心裸辭 網民分享求職市道現況掀熱議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
深圳氣象台預測，未來一星期，或有颱風於廣東省登陸。
颱風「紅霞」打到嚟？ 深圳氣象台：7‧26前後廣東登陸
即時中國
18小時前