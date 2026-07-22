英超｜阿仙奴世界盃後「傷情告急」賴斯沙卡等主力齊亮紅燈

沙列巴腰傷動手術恐休戰5個月

應屆英超盟主阿仙奴在世界盃落幕後驚傳噩耗，雖然有八名球員戰至最後的決賽周末，但這不僅沒有為兵工廠帶來光環，多名核心主力更因極度疲勞、嚴重傷患或破相身體狀況「亮起紅燈」，阿仙奴無奈成為今屆世界盃的「最大輸家」，新球季衛冕之路開局告急。

鐵人賴斯體能崩潰 沙卡沙列巴重傷恐歇冬

阿仙奴一眾國腳在出征前已拼至力竭，高強度的世盃對抗更成為壓垮他們的最後稻草。中場核心迪格蘭賴斯今季累計為球會及國家隊上陣驚人的 69 場（共 5,482 分鐘），體能已徹底崩潰。翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）的阿基里斯腱舊患亦困擾他多月，幾乎是一直「頂硬上」。最致命的打擊，則是法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）在準決賽腰部重創，已被證實必須接受手術，預計將要長休「4 至 5 個月」，鐵定缺席季初前三個月的所有英超和歐聯比賽 ！

美連奴決賽破相 30天後英超復開備戰難

連在決賽隨西班牙奪冠的中場美連奴，亦在防守時被美斯重炮直接「轟」中面部，導致眼部嚴重瘀腫破相。阿仙奴今屆共有 15 人參賽，累積上場時間達 4,224 分鐘，高居英超第二。最要命的是，距離英超新球季重開僅剩短短 30 天，而一眾國腳才剛開始法定假期。為了遷就「殘兵」，阿仙奴已取消海外巡迴賽，改在西班牙封閉集訓。在多名主力傷情告急下，阿迪達的季前備戰已陷入全面癱瘓。