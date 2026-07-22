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世界盃2026｜阿根廷決賽打人行為恐遭秋後算帳 加維大度開腔：「毋須停賽 足球有暴力的一面」

足球世界
更新時間：11:53 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:53 2026-07-22 HKT

西班牙勇奪美加墨世界盃冠軍，惟決賽的激烈衝突餘波未了。西班牙新星加維（Gavi）在決賽中遭阿根廷國家足球隊中場柏利迪斯（Leandro Paredes）粗暴摔倒，成為衝突事件受害者。不過，這位狂牛國腳近日首度開腔：「足球總有激烈的一面，我不認為他們應該被停賽。」直言不希望見到阿根廷球員面臨秋後算帳。

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回顧該場火藥味十足的決賽，加維當時為保護與對手爭執的隊友，慘遭柏利迪斯擒抱並摔倒在草地上，引發外界對阿根廷國家足球隊球員紀律的猛烈抨擊。被問到國際足協（FIFA）應否嚴懲涉事球員時，加維選擇淡化事件，並詳細解釋其立場：「老實講，我不認為他們應該被追加停賽。我明白這對小朋友來說是個壞榜樣，但足球比賽總有更加激烈、甚至帶點暴力的一面。」

這位年僅21歲的中場補充指，球證在場上的判決理應足夠：「最合理的做法是在比賽中將他直接紅牌趕出場，僅此而已。但正如我所講，這一切都是足球的一部分，足球就是如此。」

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