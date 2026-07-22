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英超｜費格遜致敬宿敵奇雲基瑾「他重燃了紐卡素的靈魂」

足球世界
更新時間：11:31 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:31 2026-07-22 HKT

英足壇周一傳來噩耗，兩屆金球獎得主、帶領紐卡素踢出黃金盛世的傳奇奇雲基瑾（Kevin Keegan）因癌症病逝，享年75歲。昔日在英超與他鬥得難分難解的曼聯傳奇教頭費格遜爵士（Sir Alex Ferguson），第一時間發表深情悼詞，致以最崇高敬意，盛讚他重燃了紐卡素的靈魂。

費格遜：奇雲基瑾重塑喜鵲黃金一代

在90年代英超初期，執教曼聯的費格遜與領軍紐卡素的奇雲基瑾的「雙雄爭霸」是無數球迷的集體回憶。最經典莫過於1996年，紐卡素在領先12分優勢下，最終被曼聯後來居上奪冠。奇雲基瑾在電視前激動高呼「若能擊敗曼聯我會愛死它」的畫面，更成為英超歷史經典。

回首這段歲月，費格遜對剛逝世的基瑾給予極高評價：「我對奇雲基瑾抱有最崇高的敬意。他在紐卡素的工作是無與倫比的，為球會重新注入了活力，帶來了狂熱與激情。當時的紐卡素是我們遇到過最巨大的挑戰，那是他們歷史上最強大的球隊。」

酒吧琴聲泯恩仇費格遜讚不記仇風範

雖然兩人在1996年爭冠路上隔空駁火，但費格遜透露，兩人在賽季結束後不久，便在酒吧裏相逢一笑泯恩仇。費爵爺讚基瑾：「他最偉大的特質就是從不記仇。那是一個美妙的夜晚，不論前幾個星期發生了什麼不愉快，我們圍著鋼琴唱歌，一切隨風而去。我非常尊重他這一點。」這兩位傳奇主帥，最終用一杯啤酒與琴聲，為這段足壇佳話寫下了最完美的句號。
 

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