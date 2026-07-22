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英超｜曼聯又「食白果」！希拉爾橫刀奪愛6,000萬鎊與森馬維達成協議

足球世界
更新時間：10:35 2026-07-22 HKT
發佈時間：10:35 2026-07-22 HKT

曼聯今個夏天轉會窗的擴軍行動再次遭遇打擊，正當紅魔鬼將目光鎖定在韋斯咸的24歲荷蘭國腳翼鋒森馬維（Crysencio Summerville）之際，卻半路殺出「程咬金」。沙特阿拉伯豪門希拉爾（Al-Hilal）憑藉無懈可擊的財力，正式與韋斯咸達成6,000萬英鎊（約6億港元）的轉會協議，強行橫刀奪愛！隨著森馬維即將接受體測並簽下長約，意味着曼聯意圖引入這位荷蘭球星的計劃正式宣告流產，再次在轉會市場上碰壁。

希拉爾開價遠超羅馬曼聯

現年24歲的森馬維在2024年夏天以2,500萬鎊從列斯聯轉投韋斯咸，雖然在56場比賽中攻入8球，但上季仍未能阻止「鐵鎚幫」護級失敗降班收場。由於球隊降班，這位正值黃金年華的荷蘭國腳隨即成為轉會市場的搶手貨，曼聯此前已與韋斯咸展開了探入談判，而意甲勁旅羅馬亦曾開出3,900萬鎊另加浮動條款的報價。
然而，在希拉爾高達6,000萬鎊的天價面前，歐洲球會的競爭力瞬間變得微不足道。面對這份無法拒絕的超級肥約，不論是韋斯咸還是森馬維本人都迅速妥協，目前雙方已在商討合約的最後細節，正式轉會希拉爾高唱入雲。

韋斯咸加速大清洗

收購森馬維泡湯，令曼聯重建進攻線的大計再度受阻，球會必須在轉會窗關閉前重新尋覓合適的左翼人選。與此同時，藉著這筆6,000萬鎊套現，韋斯咸亦正加速其降班後的大清洗，計劃將圖迪保(Jean-Clair Todibo) 、雲比沙卡(Aaron Wan-Bissaka)、艾路拿(Alphonse Areola)、艾達臣艾華利斯(Edson Alvarez)以及富克洛(Niclas Fullkrug)等高薪主力全部掛牌出售。

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