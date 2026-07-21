世界盃2026｜美斯為耶馬洗澡神照實體化  發行商推全球僅一張球星卡

國際知名球星卡發行商Topps宣布，將阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於2007年抱著仍是嬰兒的西班牙超新星拉明耶馬（Lamine Yamal）洗澡的經典慈善合照，正式製作成全球限量僅此一張的「1-of-1」獨一無二實體球星卡。這張收藏價值極高的球星卡，將會隨機放入於1包即將推出的Topps Stadium Club UCC系列卡包中。

2007年魯營球場初遇神照

這張極具傳奇色彩的合照，源於2007年的一場慈善活動。當時年僅20歲、正在巴塞隆拿嶄露頭角的美斯，參與了加泰隆尼亞體育媒體《每日體育報》與聯合國兒童基金會（UNICEF）聯合舉辦的慈善月曆拍攝活動。

當時只有幾個月大的耶馬，因家人在當地的慈善抽獎中幸運中籤，意外獲得了在魯營球場更衣室與巴塞球星合影的機會。照片中略顯青澀的美斯親自為耶馬洗澡並溫柔地抱著他，兩人都未曾料到，這場溫馨的相遇竟會在近20年後，被外界視為命運之神對球王交接的完美神預言。

球星卡身價估計將創天價

隨著耶馬帶領西班牙國家隊登上歐洲與世界之巔，其身價早已突破億元大關，而作為傳奇球王的美斯，其簽名與珍稀卡款在拍賣市場上的成交價更一向是天文數字。收藏界專家指出，由於這張全球唯一的「1-of-1」雙人實體球星卡結合了無可匹敵的歷史紀念性、極致稀有度以及兩代球王的劃時代光環，其潛在拍賣估值極可能打破足球收藏品歷史上的最高成交紀錄。