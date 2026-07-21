英超｜曼聯斟法國國腳干尼 盼成中場第3簽惟嫌貴

曼聯正積極尋找新中場，據報已與羅馬的法國國腳干尼代表進行初步協商。這位25歲中場在剛過去的世界盃上陣5次，據悉他非常渴望轉戰英超；不過，有指曼聯未必願意滿足其高昂的要價，令雙方目前仍未就轉會條件達成協議。

作為法國國家隊的重要一員，干尼以跑動能力強及踢法硬朗見稱，同時具備出色的搶截與引球推進技術，剛過去的球季在羅馬表現相當搶眼。正因如此，曼聯要搶人亦面臨不少競爭，據《每日郵報》報道，馬德里體育會及阿仙奴早前亦曾與這位法國中場的代表接觸。事實上，曼聯今夏已在中場線大舉擴軍，先後以4,800萬鎊從車路士簽入安祖山度士，並以3,500萬鎊從阿士東維拉羅致泰利文斯。紅魔雖然仍想引入第三名中場，但考慮到預算，轉會費及球員的薪酬要求將成為最終決定的關鍵因素。

曼聯急需增兵，很大程度與近期的突發狀況有關。球隊原本在世盃前已與阿特蘭大達成協議，準備簽入巴西國腳艾達臣，但因對其體測結果存疑而煞停交易，該名中場最終亦與阿特蘭大續約。加上烏拉圭國腳烏加迪在世盃期間膝部韌帶重傷，接受手術後將要面臨漫長的康復期，令領隊卡域克在排陣上大受打擊，急需在中場尋找替補人選。