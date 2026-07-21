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轉會熱話｜世界盃絕殺英雄引爆世紀轉會？ 皇家馬德里擬挖角26歲西班牙功臣費蘭托利斯

足球世界
更新時間：18:14 2026-07-21 HKT
發佈時間：18:14 2026-07-21 HKT

剛於2026年美加墨世界盃決賽為西班牙一箭定江山、擊敗阿根廷捧起大力神盃的「狂牛英雄」費蘭托利斯（Ferran Torres），近日成為轉會市場上的焦點人物。據法國權威媒體《隊報》披露，西甲豪門皇家馬德里正密切留意這位宿敵巴塞隆拿前鋒的動向，並有意在今夏上演「世紀挖角」，將這名26歲的西班牙國腳收歸旗下。

世界盃決賽奠勝 費蘭托利斯身價飆升

費蘭托利斯在剛剛結束的世界盃中表現出色，尤其在西班牙對陣阿根廷的決賽中，他在加時下半場攻入全場唯一入球，助狂牛兵團登上世界之巔。這不僅令他成為國家英雄，更令其身價與關注度於轉會市場急劇飆升。

除了皇馬之外，據報法甲班霸巴黎聖日耳門亦對他虎視眈眈，尤其是曾於國家隊與他合作無間的主帥安歷基（Luis Enrique），極渴望能與這名愛將重聚。

合約談判陷膠著 巴塞或被迫放人

事實上，費蘭托利斯與巴塞隆拿的合約將於2027年屆滿，目前已步入合約的最後1年。雖然巴塞主帥費歷克（Hansi Flick）非常欣賞這位鋒將對不同戰術的適應能力，但球會與球員的續約談判近月出現停滯，至今仍未開出正式的續約條件。

巴塞隆拿體育總監迪高（Deco）與會長拉樸達（Joan Laporta）原計劃在世界盃完結後與費蘭托利斯的團隊會面。然而，若雙方未能達成協議，巴塞為免在明年夏天面臨人財兩失的局面，或會被迫在今個轉會窗將其出售。

加上巴塞現時正積極籌集資金收購馬德里體育會前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），這亦為費蘭托利斯轉投皇馬的轉會增加可能性。

皇馬由青年軍留意至今

皇家馬德里對費蘭托利斯的興趣並非空穴來風。早在其效力華倫西亞青年軍時期，皇馬已一直留意著他的表現。在2020年費蘭托利斯轉投曼城前，皇馬曾多次嘗試將其收歸旗下，可惜未能成事。

如今，皇馬正尋求在前線增添一名高質素的右翼鋒。球會技術部門深信費蘭托利斯的全面性能完美融入球隊的進攻體系，他不僅能勝任兩翼，甚至能出任中鋒。

法國翼鋒奧利斯仍為首選

儘管皇馬對費蘭托利斯展現出濃厚興趣，其實銀河艦隊的首要目標一直是德甲拜仁慕尼黑的法國翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）。

然而，皇馬為免與拜仁關係鬧僵，已表明不會私底下接觸球員或給予壓力，所以早前已發表官方聲明否認與奧利斯有直接接觸，並有傳皇馬只會於奧利斯有意願離隊才會洽購。

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