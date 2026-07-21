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世界盃2026｜ FIFA補貼榜曼城狂擸440萬美元冠絕群雄 水晶宮排英超第3最驚喜

足球世界
更新時間：16:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-21 HKT

美加墨世界盃圓滿落幕，國際足協（FIFA）向全球球會發放的「球會利益計劃（CBP）」補貼金，據《The Athletic》最新測算，今屆FIFA共發放創紀錄的 3.55 億美元（約27.8億港元）補貼金，曼城獲440萬美元(約3450萬港元)連續三屆高踞全球補貼榜首；最令人意外是水晶宮竟然力壓曼聯、利物浦，總排名第7，只計英超球會更排第三。

曼城獲FIFA 440萬美元「球會利益計劃（CBP）」補貼金。美聯社
曼城獲FIFA 440萬美元「球會利益計劃（CBP）」補貼金。美聯社

曼城六將戰至最後周末

今屆世界盃擴軍至 48 隊，FIFA 的補貼總額比上屆卡達世界盃瘋狂暴增了 70% 。根據規定，球員每在世界盃大本營多留一天，其所屬球會每日便可獲得約 5,000 美元的補償 。曼城今次之所以能狂擸 440 萬美元蟬聯榜首，全賴陣中有多達六名國腳戰至賽事的最後一個周末，包括助西班牙奪冠的洛迪（Rodri）；代表英格蘭奪季軍的馬克古希（Marc Guehi）、尼高奧萊利（Nico O'Reilly）、史東斯（John Stones）及查福特（James Trafford），以及代表法國出戰季軍戰的卓基（Rayan Cherki）。
至於排英超第二的阿仙奴要出戰5月30日的歐聯決賽，被逼推遲5天放人，因而少拿了近 50 萬美元的補貼，較曼城少收110萬美元補貼排第4，英超球隊中排第2。

水晶宮獲FIFA 270萬美元「球會利益計劃（CBP）」補貼金。美聯社
水晶宮獲FIFA 270萬美元「球會利益計劃（CBP）」補貼金。美聯社

水晶宮 12 將出征成英超第三

最令人意外的是水晶宮，該隊陣中有多達 12 名國腳出戰今屆世界盃，從而獲得270萬美元補貼金，力壓車路士、曼聯及利物浦等傳統 Big 6 豪門，在英超球隊中僅次曼城、阿仙奴排第三名，成為今屆最令人意外的「吸金黑馬」 。

2026世界盃獲補償金排名榜(只列前20位)

排名 球會(聯賽) 補償金(美元)
1 曼城(英超) 440萬
2 巴塞隆拿(西甲)     390萬
3 拜仁慕尼黑(德甲) 340萬
4 阿仙奴(英超)     330萬
5 巴黎聖日耳門(法甲) 320萬
5 馬德里體育會(西甲) 320萬
7 水晶宮(英超)     270萬
8 曼聯(英超) 260萬
8 皇家馬德里(西甲) 260萬
10 AC米蘭(意甲) 240萬
11 希拉爾(沙特職) 230萬
12 阿士東維拉(英超) 220萬
12 新特蘭(英超) 220萬
12 多蒙特(德甲) 220萬
12 利物浦(英超) 220萬
12 車路士(英超) 220萬
17 熱刺(英超) 220萬
18 國民體育會(埃及甲) 200萬
18 加拉塔沙雷(土超) 200萬
18 燕豪芬(荷甲) 200萬

 

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