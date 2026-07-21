世界盃2026｜ FIFA補貼榜曼城狂擸440萬美元冠絕群雄 水晶宮排英超第3最驚喜

美加墨世界盃圓滿落幕，國際足協（FIFA）向全球球會發放的「球會利益計劃（CBP）」補貼金，據《The Athletic》最新測算，今屆FIFA共發放創紀錄的 3.55 億美元（約27.8億港元）補貼金，曼城獲440萬美元(約3450萬港元)連續三屆高踞全球補貼榜首；最令人意外是水晶宮竟然力壓曼聯、利物浦，總排名第7，只計英超球會更排第三。

曼城獲FIFA 440萬美元「球會利益計劃（CBP）」補貼金。美聯社

曼城六將戰至最後周末

今屆世界盃擴軍至 48 隊，FIFA 的補貼總額比上屆卡達世界盃瘋狂暴增了 70% 。根據規定，球員每在世界盃大本營多留一天，其所屬球會每日便可獲得約 5,000 美元的補償 。曼城今次之所以能狂擸 440 萬美元蟬聯榜首，全賴陣中有多達六名國腳戰至賽事的最後一個周末，包括助西班牙奪冠的洛迪（Rodri）；代表英格蘭奪季軍的馬克古希（Marc Guehi）、尼高奧萊利（Nico O'Reilly）、史東斯（John Stones）及查福特（James Trafford），以及代表法國出戰季軍戰的卓基（Rayan Cherki）。

至於排英超第二的阿仙奴要出戰5月30日的歐聯決賽，被逼推遲5天放人，因而少拿了近 50 萬美元的補貼，較曼城少收110萬美元補貼排第4，英超球隊中排第2。

水晶宮獲FIFA 270萬美元「球會利益計劃（CBP）」補貼金。美聯社

水晶宮 12 將出征成英超第三

最令人意外的是水晶宮，該隊陣中有多達 12 名國腳出戰今屆世界盃，從而獲得270萬美元補貼金，力壓車路士、曼聯及利物浦等傳統 Big 6 豪門，在英超球隊中僅次曼城、阿仙奴排第三名，成為今屆最令人意外的「吸金黑馬」 。

2026世界盃獲補償金排名榜(只列前20位)