世界盃2026｜決賽終場暴亂新片流出！莫連拿暗算拳打洛迪腹部引爆兩軍群毆

西班牙在世界盃決賽加時 1:0 絕殺阿根廷奪冠，賽後阿根廷球員的暴行卻令賽事蒙羞 。周一多段由看台球迷拍攝的最新片段在網上流出，終於揭開了這場大規模衝突的導火線，原來在吹響完場哨的一刻，阿根廷後衛莫連拿（Nahuel Molina）竟惡意偷襲，一拳打向正狂奔慶祝的西班牙隊長洛迪（Rodri）的腹部，瞬間點燃兩軍戰火！

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Only shot Argentina took today 🥊⚽ pic.twitter.com/TXF6Thf1oR — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 20, 2026

完場即出陰招 洛迪憤而轉身對峙

畫面顯示，當球證吹響完場哨子，西班牙眾將陷入狂喜。此時，剛經歷敗仗的阿根廷右閘莫連拿突然老羞成怒，在毫無徵兆下，揮右拳重擊跑過的洛迪之腹部。無故中拳的洛迪隨即面露痛苦並憤怒地轉身，上前與莫連拿對峙，兩軍球員隨即一擁而上。

隨後衝突升級，前來勸架的西班牙小將加維（Gavi）和艾歷加西亞（Eric Garcia）亦被阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）野蠻推倒打。

名宿名嘴齊聲譴責：輸波輸品如流氓

英格蘭傳奇神鋒舒利亞（Alan Shearer）在 BBC 節目中予以最嚴厲譴責：「柏利迪斯當時簡直瘋了，對著別人的臉連揮兩、三拳。這在足球場上是零容忍的。我們知道輸波很痛，但輸波也要有風度！完場後的反應簡直是可恥！」名嘴皮爾斯摩根亦痛罵阿根廷是一群「下流、暴力的流氓」。

目前，國際足協（FIFA）已正式對這場決賽後的暴力事件展開深入調查。莫連拿及柏利迪斯等多名涉事阿根廷球員，恐將面臨在國際賽事中長期禁賽的重罰。