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世界盃2026｜麥巴比歷史性奪三大賽金靴 然而全年「五大皆空」0冠軍落袋

足球世界
更新時間：16:35 2026-07-20 HKT
發佈時間：16:35 2026-07-20 HKT

美加墨世界盃完滿結束，最終西班牙在加時以1:0擊敗阿根廷，賽後亦頒宣布各項奬項，法國前鋒麥巴比以10球獲金靴，成首位2奪世盃金靴的球員，他今年亦分別在西甲和歐聯都贏得金靴下，成首位在三個大型賽事中獲金靴的球員，但尷尬的是全年沒有任何冠軍。

麥巴比歷史性成三大型賽事中獲金靴的球員

今季的麥巴比完美演繹什麼叫悲情英雄，今屆世界盃帶領法國在4強不敵西班牙無緣決賽，在季軍戰中以4:6不敵英格蘭只得殿軍，但麥巴比仍在最後再入2球1助攻下，仍以10球入球再奪世盃金靴，成首位2奪世盃金靴的球員，實際上他在西甲和歐聯賽場上亦有出色的表現，他分別以25球和15球成為金靴得主，令他歷史性成為首位在三個不同的大型賽事中均獲金靴的球員。然而麥巴比的表現卻未能幫助球隊和國家隊層面，他所效力的皇家馬德里在西班牙和歐洲賽中顆粒無收，連同世界盃今季他創下「五大皆空」的尷尬成績。
 

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