世界盃2026｜名嘴摩根痛斥阿根廷：簡直是足球之恥！決賽打輸動粗變流氓

美加墨世界盃決賽後爆發暴力衝突，衛冕失敗的阿根廷中場核心柏利迪斯（Leandro Paredes）在完場哨子響起後徹底失控，公然在場上向西班牙隊員動粗，引發兩軍大型群毆。這項「輸波輸品」的暴力行為隨即引來全球輿論聲討，英國著名節目主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）更在社交平台 X 上火力全開，痛斥這班阿根廷球員是一群「粗暴的流氓」，簡直是「足球之恥」！

柏利迪斯瘋狂發難 完場後遭球證出示直紅

衝突的導火線發生在西班牙加時奪冠後。眼見衛冕夢碎，場上的阿根廷中場柏利迪斯突然情緒失控，他狂奔向正準備慶祝的西班牙後衛艾歷加西亞（Eric Garcia），猛力將對方推倒在地。這項挑釁隨即引發兩軍球員及後備席人員蜂擁而上。混亂中，柏利迪斯更將目標指向西班牙中場加維（Gavi），不僅強行將其拉倒在草地上，更在其倒地後施以拳腳攻擊！當值主球證雲錫（Slavko Vincic）雖然已吹響完場哨，但依然果斷地向柏利迪斯直接出示紅牌驅逐出場，場面極度混亂。

名嘴摩根火爆開咪 網民齊聲高呼「正義彰顯」

這幕暴行透過直播畫面傳送到全球觀眾面前，激起了全英格蘭及中立球迷的極大憤怒。向來言辭辛辣的名嘴摩根隨即在 X 上發文，毫不留情地怒轟：「阿根廷人在完場時的行為簡直令人作嘔，尤其是柏利迪斯。他們根本就是一群下流、暴力的流氓，是足球運動的恥辱。我從未試過看到一隊波輸波會令我如此開心！」

大批網民紛紛在網上聲討阿根廷：「這種無品球隊以後根本不該被允許參賽！」、「西班牙奪冠才是足球的勝利！」阿根廷這次「輸波又輸品」的決賽謝幕，無疑為他們今屆的世界盃之旅留下了最難堪的污點。

