世界盃2026｜樊振東排「心水11人」 國乒一哥跨界講波 美斯麥巴比夏蘭特齊入選

西班牙以1:0力克阿根廷奪得2026世界盃冠軍。這場巔峰對決除了吸引全球球迷目光，連國家乒乓球名將樊振東亦跨界化身「講波佬」，作客轉播平台擔任解說嘉賓。賽後他不僅以頂尖運動員的視角對兩隊表現作出點評，更排出了自己心目中的「世界盃最佳陣容」，當中前線由美斯、麥巴比及夏蘭特等巨星領銜，西班牙更有5人入選。

頂級運動員視角：大賽充滿殘酷性

同樣身經百戰的樊振東，對大賽壓力自然不陌生。他在復盤決賽時直言，深深感受到足球大賽的殘酷：「看似是一直在攻防，但我感覺更像是在拉鋸。可能某一腳觸球、某一腳射門，就能改變整個比賽的走勢。」

他對西班牙的戰術執行力讚不絕口，指球隊在120分鐘內堅持自己的足球哲學，將耐心與尋找機會做到極致。同時，他亦向十人應戰的阿根廷致敬：「阿根廷一路走來都在打逆風局，今天安素離場後，10個人還能防守得這麼好，甚至有反擊扳平的機會。兩支球隊都非常棒！」

過足領隊癮 前場陣容攻擊力爆燈

除了點評決賽，身為資深足球迷的樊振東亦過了一把「領隊癮」，選出他的今屆最佳11人。這套陣容可謂極具侵略性，前衛線有美斯、比寧咸及麥巴比支援中鋒夏蘭特，攻擊力「爆燈」；中後場則有決賽份子洛迪及古古列拿坐鎮。

樊振東心水世界盃最佳陣容

門將： 烏尼西蒙（Unai Simon）

後衛： 夏基美（Achraf Hakimi）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、羅美路（Cristian Romero）、古古列拿（Marc Cucurella）

防中： 安達臣（Elliot Anderson）、洛迪（Rodri）

前衛： 美斯（Lionel Messi）、比寧咸（Jude Bellingham）、麥巴比（Kylian Mbappe）

中鋒： 夏蘭特（Erling Haaland）

最佳入替： 美連奴（Mikel Merino）