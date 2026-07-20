世界盃2026｜洛迪世盃奪冠集齊「超級金滿貫」藉自身經歷勉勵後輩：跌入深淵亦能重起

西班牙中場靈魂兼隊長洛迪（Rodri）領狂牛軍團贏得世界盃，更獲得世界盃金球獎。連同這個世界盃，洛迪集齊世界盃、歐國盃、歐國聯、歐聯、英超、金球獎等「超級金滿貫」於一身。賽後他以自己克服重傷復出的經歷，勉勵年輕一代要在低谷中勇敢站起來 。

洛迪之前已經為西班牙贏得歐洲國家盃（2024年）、歐洲國家聯賽（2023年），球會賽方面效力曼城至今贏盡歐聯、歐超盃、英超、足總盃、聯賽盃、社區盾、世界冠軍球會盃各大錦標。個人榮譽方面他又在2024年獲得代表最高榮譽的金球獎，個人錦標系列中只欠世界盃便完美，今次他領軍西班牙擊敗阿根廷奪得世界盃，兼且獲得世界盃金球獎，完成「超級金滿貫」壯舉；奠定了洛迪作為當代乃至足球歷史上最偉大防守中場的至尊地位。

走過重傷深淵 洛迪感言勉勵年輕人

洛迪在決賽中交出大師級表現、錄得101次成功傳球及8成對抗成功率，賽後他難掩如釋重負的激動情緒，並將這場勝利獻給所有曾陷入低谷(重傷)的人：「我們現在像是飄在雲端一樣，我只想感謝上帝賜予我的一切。這支團隊太出色了，這是世界盃歷史上最艱難的一屆賽事，我們擊敗了擁有歷史最佳球員美斯的阿根廷。我更希望未來的年輕一代能看到，一個曾經觸摸過天空的球員，即使跌入深淵，也絕對能夠重新站起來。這是一堂關於自我超越的課。」

上帝獎賞勇敢者 西班牙團結如「家人」

談到西班牙今仗在加時苦戰中成功頂住壓力、憑藉費蘭托利斯（Ferran Torres）一箭定江山絕殺對手，洛迪指出「勇氣與耐心」是他們的制勝法寶：「這就是這支國家隊的秘訣，我們始終會主動壓上進攻，最終上帝會獎賞你的勇敢。阿根廷是世界冠軍級別的球隊，非常難被擊垮。但我認為西班牙今天的表現更出色，足球最終給出了最公平的結果。」他更動情地表示，全隊上下在一起集訓加比賽度過了五十多天，彼此的關係早已超越了隊友：「和那些一起分享過如此多歡樂與悲傷的人一起贏得勝利，感覺完全不同，我們就是『家人』。」

