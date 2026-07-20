世界盃2026｜古古列拿兌現承諾將紋主帥頭像 迪拉富安迪打趣回應：「我個樣見得人唔使紋喺鬼祟位」

西班牙勇奪2026世界盃冠軍，陣中後衛古古列拿（Marc Cucurella）賽前立下的「奪冠承諾」成為賽後歡樂焦點。他曾揚言若球隊封王，便會將主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的頭像紋在身上。如今古古列拿準備「找數」並表示要紋在顯眼處，主帥迪拉富安迪亦笑稱：「我個樣都算見得人，唔使紋喺鬼祟位啦。」

在擊敗阿根廷奪冠後，古古列拿受訪時被問到會否真的完成這個特別的紋身，他興奮地一口答應，並表示要好好計劃一番：「我現在真的要好好想想，該把迪拉富安迪的頭像紋在哪裡了！我一定會紋在顯眼的地方！等回程的飛機上，我會認真思考這件事。」

對於愛將要把自己的容貌「刻」在身上，主帥迪拉富安迪在賽後記者會上笑言，自己這把年紀已經不適合紋身，打趣地補充道：「雖然我的長相不算難看，不用特意紋在隱蔽位置，但這件事確實讓我覺得很有趣。我由衷為他們信守承諾感到自豪，言出必行是可貴的品質，為此我十分開心。」