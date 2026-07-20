世界盃2026｜西班牙相隔16年再奪冠 迪拉富安迪：呢隊西班牙會載入史冊

世界盃決賽西班牙最終在加時，由費倫托利斯一箭定江山以1:0挫爭取衛冕的阿根廷，相隔16年再奪冠，主教練迪拉富安迪亦大讚一眾子弟兵，更指這支球隊注定會載入史冊，並表示能夠執教他們是自己的畢生榮幸。

迪拉富安迪：這支球隊注定會被載入史冊

西班牙今屆相隔16年再奪冠，更是再次先奪歐國盃後即奪世界盃，只差下屆歐國盃便可追上一眾名宿再創歷史，主教練迪拉富安迪亦毫不吝嗇對子弟兵的讚賞，他指：「這群球員天賦卓越，更是一群品格優秀的人，這支球隊注定會被載入史冊，可以執教他我畢生的榮幸。」

迪拉富安迪提到開場前已經和全隊提到除了數據分析外，亦與全隊傳達他們離創造歷史僅一步之遙，球隊要更快抵達終點，而提到由青訓隊到大國腳有沒有想過今天的成就時他則表示：「老實講完全沒有想過。」他亦補充指：「如今回望整條路，青訓時期的沉澱成就今天，如果沒有和這批球員的長久相伴，了解他們的天賦和風格，我們根本走不到今天。這是長達數年的積累，不單單是服務今屆世界盃。」

