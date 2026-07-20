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世界盃2026｜19歲耶馬創雙冠紀錄 出道三年攬8冠 「我想再贏一次」

足球世界
更新時間：10:50 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:50 2026-07-20 HKT

世界盃決賽曲終人散，西班牙以1:0擊敗阿根廷，繼2010年後隊史第二次奪得世界盃冠軍。今仗正選披甲的19歲小將耶馬（Lamine Yamal）隨隊登頂，成為足球史上首位在19歲之齡便同時贏得歐國盃及世界盃的球員。賽後他難掩興奮地表示：「我們是世界冠軍了，但我還想再贏一次。」

躋身最年輕冠軍行列 創大賽雙冠紀錄

從歐洲之巔到世界之巔，耶馬在青年球員階段已達成許多球員職業生涯難以實現的成就。根據數據統計，年僅19歲零6天的耶馬是世界盃歷史上第5年輕的冠軍得主，追平了巴西名宿古天奴（1962年）的紀錄，僅次於球王比利（17歲249天）、巴西名宿朗拿度（17歲298天）及意大利名宿柏高美（18歲174天）。

出道三年奪8冠 榮譽榜僅欠歐聯

回顧耶馬出道三年的職業生涯，至今合共交出56個入球及56次助攻的數據，並已斬獲8項重要賽事錦標。除了今屆世界盃及早前的歐國盃冠軍外，他在球會層面亦跟隨巴塞隆拿贏得了3次西甲冠軍、1次西班牙國王盃冠軍以及2次西超盃冠軍。在完成國家隊大賽雙冠後，這名19歲翼鋒的榮譽榜上，目前僅欠缺一項歐聯冠軍，而他受訪時亦明確表達了這個野心：「我還有很多目標要去實現——再贏一次歐國盃，再贏一次世界盃，還有和巴塞一起捧起歐聯獎盃。」

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