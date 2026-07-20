 世界盃2026｜特朗普頒獎禮又做「攝石人」台上賴死唔走要恩芬天奴拉開

西班牙於世界盃決賽加時1:0力克阿根廷，第二度捧走大力神盃，頒獎禮上美國總統特朗普（DonaldTrump）繼去年「亂入」世冠盃頒獎台後，今次再度化身超級「攝石人」，在頒獎後拒絕離開舞台，甚至厚著臉皮擠進西班牙隊的捧盃合照中，要國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino） 強行邀請他離開場面極度尷尬！

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Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

頒完獎「賴死唔走」八萬球迷噓聲震天

當特朗普與國際足協（FIFA）主席恩芬天奴在賽後步入球場準備頒獎時，看台上的八萬多名球迷隨即爆發出震耳欲聾的噓聲，向兩人表達不滿。

頒獎禮上當特朗普親自將獎盃遞交到西班牙隊長洛迪（Rodri）手中，按程序嘉賓此時理應退下，讓球員盡情享受捧盃瞬間。然而，這位美國總統卻「重施故技」，像之前當世冠盃頒獎禮上充當「攝石人」，將獎盃頒給洛迪後雙腳像生了根一樣，頒獎台中央「賴死唔走」，大模大樣地站在一眾興奮的西班牙球員身旁拍手微笑。

恩芬天奴尷尬解圍 網民爆笑：佢以為自己有份踢

現場鏡頭捕捉到，當西班牙球員準備高舉獎盃時，身旁的恩芬天奴眼疾手快，一臉尷尬地走上前，用手輕輕將特朗普「導引」拉到頒獎台的最側邊。這才空出了中央位置，讓洛迪與一眾隊友得以在漫天紙花中順利完成捧盃儀式。

這幕鏡頭迅速在社交平台上瘋傳，引發全球網民排山倒海批評特朗普：「他以為自己也是球隊的一員！」、「他竟然賴死不走，真的太令人痛苦了。」西班牙摘下王座固然精彩，但特朗普這次在15億人面前厚顏充當攝石人，無疑為這屆世界盃決賽寫下了一個最富娛樂性的註腳。