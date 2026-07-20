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世界盃2026｜西班牙連續38場不敗創紀錄 托利斯：奪冠命中注定

足球世界
更新時間：07:56 2026-07-20 HKT
發佈時間：07:56 2026-07-20 HKT

西班牙加時以1：0擊敗阿根廷，奪得今屆世界盃，球隊不敗紀錄延續到38場，超越意大利造出最長不敗走勢。為球隊射入致勝球的費倫托利斯相信：「西班牙奪冠是命中注定。」

「入球屬於4700萬名西班牙人民」

托利斯於加時下半場第106分鐘，在禁區內第一時間起腳，射破今場表現出色的達米安馬天尼斯的十指關，協助西班牙以1：0擊敗93分鐘起10人應戰的阿根廷，贏得隊史第二座世界盃冠軍。這名贏波功臣賽後表示：「這個入球屬於4700萬名西班牙人民，而不是屬於我或在這裏的26名球員。我相信今天的命運早已寫好，勝利是屬於我們的。雖然我們與球迷有距離，但我們努力讓他們感覺我們就在身邊。」

費倫托利斯一箭定江山。美聯社
費倫托利斯一箭定江山。美聯社
西班牙擊敗阿根廷，奪得世界盃。美聯社
西班牙擊敗阿根廷，奪得世界盃。美聯社
美斯目睹托利斯射入奠勝球。美聯社
美斯目睹托利斯射入奠勝球。美聯社

第二次連奪歐國盃、世界盃

西班牙對上一次奪冠是2010年；16年零8日前，「狂牛軍團」由恩尼斯達於在加時攻入致勝球、以1：0擊敗荷蘭，首奪世界盃創隊史。西班牙仍然是史上唯一曾連贏歐洲國家盃及世界盃的國家，而今次更是第二次做到；他們繼2024年歐國盃奪冠後，再登世界之巔。他們亦成為史上首支整屆世界盃只失1球、最終奪冠的球隊。

西班牙主帥迪拉富安迪賽後表示：「我們已經贏得一切，感受非常美妙。這一代球員，我會一再重複，他們是西班牙體育、西班牙年輕人，以及整個西班牙的榜樣。只要團結一致，我們就會更強大，這點毋庸置疑。」西班牙將不敗紀錄延續至38場，打破原本與2018-2021年意大利並列的紀錄，成為史上最佳。

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