世界盃2026｜阿根廷法定時間0：0西班牙 安素費南迪斯被逐

世界盃決賽，由西班牙和阿根廷爭奪最後王者寶座，兩軍半場踢成0：0。阿根廷今場力爭衛冕，並希望為最後一屆征戰的美斯的世盃征途畫上完美句號。而西班牙若然取勝，將是事隔16年後再奪冠軍

美國總統特朗普和FIFA主席恩芬天奴觀戰。美聯社

耶馬有黃金機會，但被阿根廷化解。美聯社

美斯與耶馬鬥法。美聯社

西班牙正選陣容不變，至於阿根廷則有3個調動，迪保羅、蒙迪爾和干沙利斯今場擔正。開賽兩軍踢得有耐性，以保持控球為主，西班牙及後加速，於5分鐘有首個黃金機會，耶馬與奧莫一下撞牆後，耶馬的射門被改變方向後，再被阿根廷門將達米安馬天尼斯擋到。之後阿根廷有一記反擊，美斯在半場稍前位置狂奔接應直線，但西班牙門將烏尼西蒙快一步解圍。

阿根廷上半場零射門

西班牙一如所料掌握控球，美斯到上半場飲水暫停前僅得兩次觸球。西班牙於39分鐘再來中路幾一短傳，最後奧耶沙巴爾的射門被馬天尼斯沒收。阿根廷守將利辛奴馬天尼斯，於44分鐘因傷退下火線，由奧達文迪入替。阿根廷半場零射門，是自1966年有紀錄以來第一次。，兩軍半場互交白卷。

兩軍球員爭執。美聯社

馬天尼斯應對西班牙攻門。美聯社

費倫托利斯的頭槌被馬天尼斯沒收。美聯社

半場休息逾27分鐘

今次決賽加插中場表演，半場休息逾27分鐘後，下半場開始。西班牙下半場繼續佔優，幾次短傳後有極佳射門機會，但臨起腳一刻阿根廷守將補位夠快，快半步解圍。64分鐘丹尼奧莫有一記遠射，皮球在門前彈地，馬天尼斯稍有甩手，但皮球最終彈出底線。

安素兩黃一紅 阿根廷踢少個

西班牙於67分鐘有一次黃金機會，耶馬在底線前傳中，費倫托利斯無人看管下頭槌攻門，但角度欠奉被馬天尼斯一抱入懷。古巴斯於77分鐘遠射，被馬天尼斯拍走；81分鐘拿樸達的頭槌再被馬天尼斯沒收，西班牙給予阿根廷防線的壓力愈來愈大。阿根廷在末段有一次罰球，但攻門不果，之後西班牙反擊有一記射門。比賽節奏突然加快，安素費南迪斯在93分鐘攔截古巴斯，領第二面黃牌，兩黃一紅被逐，阿根廷踢少個。西班牙在完場前，於禁區頂絕佳位置獲得罰球機會，耶馬主射被馬天尼斯飛身撲出。兩軍法定時間踢成0：0，球賽進入加時。

安素費南迪斯93分鐘兩黃一紅。路透社