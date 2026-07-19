世界盃2026·預告｜一張相交織命運 美斯耶馬跨越19年宿命對決 阿根廷西班牙決戰巔峰

萬眾矚目的世界盃決賽將於香港時間明日（周一）凌晨3時爆發終極一戰，由「狂牛兵團」西班牙火併「潘帕斯雄鷹」阿根廷。這不僅是「世一」與「世二」的巔峰對決，更是一場極具宿命色彩的交鋒。西班牙憑藉滴水不漏的防線強勢殺入決賽，而衛冕的阿根廷則靠著球王美斯（Lionel Messi）的極致魔法跌撞晉級。多年前一張美斯為嬰兒耶馬（Lamine Yamal）洗澡的照片，猶如命運的伏線，將兩代天才牽引至足球世界的最高殿堂。（Viu99、Now 616/618/630 凌晨3時直播）

狂牛鐵壁滴水不漏 洛迪坐鎮中場樞紐

西班牙今屆展現出令人窒息的防守統治力，7場賽事僅失1球。準決賽面對攻力強橫的大熱門法國，狂牛兵團依然能作出針對性部署，成功零封對手，以「過五關斬六將」之姿強勢殺入決賽。這條極具迷惑性的嚴密防線，全靠中場大腦洛迪卡斯簡迪（Rodri）將前場壓逼與後場防守完美扣連，把球隊的攻守轉換梳理得井井有條。

【西班牙晉級之路】

日期（香港時間） 階段 賽果

15/07 4強 2:0勝法國

11/07 8強 2:1勝比利時

07/07 16強 1:0勝葡萄牙

03/07 32強 3:0勝奧地利

27/06 分組賽 1:0勝烏拉圭

22/06 分組賽 4:0勝沙特阿拉伯

16/06 分組賽 0:0和佛得角

【西班牙預計出場​​陣容】（4-2-3-1）

門將：23 烏尼西蒙

後衛：12 柏度樸路、14 拿樸迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中場：10 丹尼爾奧莫、15 阿歷斯巴爾拿、16 洛迪卡斯簡迪、19 拉明耶馬、20 柏迪

前鋒：21 奧耶沙巴爾

西班牙預計出場陣容。星島圖片

衛冕路步步驚心 39歲美斯魔法救主

相比之下，阿根廷的衛冕之路則顯得步步驚心。自晉身淘汰賽後，球隊防線便未曾穩健，16強面對「新丁」佛得角更要惡鬥至加時。然而，每當球隊陷入絕境，39歲的傳奇球王美斯總能施展強大魔法起死回生。這位8屆金球獎得主在7場賽事中例必交出入球或助攻，狂轟8入球4助攻，直接參與了球隊三分之二的入球。4強一役，他更交出兩記精妙助攻，領軍絕地反勝英格蘭，其不可思議的表現絕非科學所能解釋。

【阿根廷晉級之路】

日期（香港時間） 階段 賽果

16/07 4強 2:1勝英格蘭

12/07 8強 3:1勝瑞士

08/07 16強 3:2勝埃及

04/07 32強 3:2勝佛得角

28/06 分組賽 3:1勝約旦

23/06 分組賽 2:0勝奧地利

17/06 分組賽 3:0勝亞爾及利亞



【阿根廷預計出場陣容】（4-4-2）

門將：達米安馬天尼斯

後衛：法根度麥甸拿、利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、拿候爾摩連拿

中場：泰亞高艾美達、阿歷斯麥亞里士打、安索費南迪斯、迪保羅

前鋒：祖利安艾華利斯、美斯

宿命對決！網民戲稱「沖涼盆打吡」

除了「世一」與「世二」的強強對碰，美斯與西班牙超新星耶馬之間傳奇般的宿命牽絆，更為這場決賽平添幾分史詩色彩。2007年，年僅20歲的美斯在一次慈善日曆拍攝中，溫柔地為幾個月大的嬰兒耶馬洗澡。誰能料到，命運的齒輪就此轉動，兩人竟在今日的世界盃決賽舞台正面交鋒。

阿根廷將和西班牙合演巔峰對決。AFP

美斯（上）曾在一次公益活動中為年僅6個月大的耶馬（下）沖涼。AP

美斯（左）曾在一次公益活動中為年僅6個月大的耶馬（右）沖涼。AP

美斯（左）曾在一次公益活動中為年僅6個月大的耶馬（右）沖涼。AP

這場針尖對麥芒的對決被網民戲稱為「沖涼盆打吡」，連美斯本人亦不禁感嘆命運的奇妙：「那張照片太不可思議了。我在他還是個嬰兒的時候就和他合影。現在我們倆竟同處世界盃決賽賽場，這實在太瘋狂了。」

決賽首引「超級碗」半場騷 巨星雲集閉幕禮

值得一提的是，今屆世界盃決賽大膽創新，破天荒效仿NFL超級碗引入「半場騷」（Halftime Show）。國際足協（FIFA）公布，半場表演將由Justin Bieber、Madonna、Shakira及韓國天團BTS聯袂震撼演出，並由Coldplay主音Chris Martin擔任主持。至於在凌晨1時30分率先上演的閉幕禮同樣星光熠熠，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）、人氣網紅IShowSpeed及知名歌手Post Malone均會亮相傾力演出，勢將決賽氣氛推向最高潮。