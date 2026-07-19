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世界盃2026│美斯反壓麥巴比奪金靴難度大 決賽梅開二度都唔夠

足球世界
更新時間：14:57 2026-07-19 HKT
發佈時間：14:57 2026-07-19 HKT

今晚阿根廷對西班牙的世界盃決賽，球迷除了關心冠軍誰屬，亦會留意球王美斯能夠反壓法國星將基利安麥巴比，成為賽事金靴獎得主。美斯目前落後麥巴比2球，助攻數字兩人相同，其上陣時間將多過後者，梅開二度都不足夠過頭，至少要收錄2球1助攻，或完成帽子戲法方有望後上，難度極大。(Viu99、Now616、618台周一凌晨3:00直播)

麥巴比累積10球4助攻

麥巴比在季軍戰梅開二度，加上助攻巴特利巴高拿破網，今屆世盃總入球數增至10球，還有4次助攻，根據國際足協的官網統計其出場時間為769分鐘。而美斯目前累積8入球4助攻，上陣時間為712分鐘，在金靴獎計算準則入球數相同，先計算助攻數目，再一樣就計算出場時間以較少者為優勝下，美斯如果入2球，其出場時間不可多於57分鐘才能反壓麥巴比，但這名39歲老將除了受傷都不會被換出，他就要比梅開二度做得更多。

美斯後上難度極大

美斯今仗基本上要至少入3球，或者梅開二度再加上助攻，才能後上奪得金靴獎。麥巴比料可冧莊連續2屆世盃取得金靴獎，有趣的是他今季已贏得西甲和歐聯金靴，但效力的皇家馬德里未能奪冠，延續有金靴無冠軍的走勢。

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