世界盃2026｜迪積史賓斯打出亮眼表現 直指：我一直相信自己可以到今日嘅位置

英格蘭在世界盃季軍戰以6:4擊敗法國奪得季軍，創下60年來最佳的成績，其中表現最為亮眼必然要提到迪積史賓斯，今戰賽後他受訪表示一直相信自己有實力，亦很高興能夠在世界盃舞台上表現自己。

迪積史賓斯世界盃打出精彩表現 指對自己一直有信心

效力熱刺的迪積史賓斯早年在球隊一直難有機會，直至近年才開始逐步坐穩球隊主力，但仍未獲太多關注，今屆史賓斯首次出戰世界盃即留下令人印象深刻的表現，他賽後受訪表示：「我很高興自己可以在這次世界盃中展示了自己，我一直都相信自己，希望自己可以保持下去。」提到自己在數年前在熱刺難以獲得機會，但如今可以在世界盃的舞台中大放異彩，對此史賓斯指：「我一直相信自己有實力，我一直相信在困難的時候不能定義你自己，一直努力訓練相信自己可以達到今日的位置，而我現在就是活在祈禱成真的畫面中。」

而對於杜曹，史賓斯也指出希望可以繼續由他領軍：「他是一個偉大的教練，我們一起建立了特別的東西，雖然今次的成績不是我們最想要，但是一個好的開始，是自1966年後最好的成績，方向是對的，希望我們下屆可以帶回一些東西。」而史賓斯的好表現亦有回報，據指國際米蘭已對他有濃厚興趣，想以3000萬鎊買入這名後衛。

