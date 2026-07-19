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世界盃2026│美斯出戰決賽前發文 心態輕鬆「最美好不止冠軍，而是走來的過程」

足球世界
更新時間：13:36 2026-07-19 HKT
發佈時間：13:36 2026-07-19 HKT

美加墨世界盃決賽今晚(19日)上演，衛冕冠軍阿根廷對西班牙。阿根廷隊長美斯於終極戰前在個人社交媒體發文，心態輕鬆回顧團隊在今屆世盃之旅，直言最美好不止冠軍，還有一路走來的過程，珍重與隊友度過的每一天，無論決賽結果如何都會與國家隊一起享受。(Viu99、Now616、618台周一凌晨3:00直播)

美斯發文回顧今屆世盃之旅

阿根廷隊長兼攻擊皇牌美斯，在決賽前於社交媒體發文，回顧球隊在今屆世盃之旅：「這些年來，最美好的從來不只是那些冠軍，而是一路走來的整個過程，是和隊友們度過的每一天，是並肩戰鬥，在困難時刻重新站起來的每場比賽，我們享受着每一步的成就。」

心態輕鬆「最美好不止冠軍，而是走來的過程」

這名39歲老將沒有流露出任何壓力，「感謝我的每一位隊友、教練組成員，以及所有日復一日辛勤付出，讓這支國家隊始終像大家庭的人。無論明天(周日)發生甚麼，這支球隊都已經書寫了一段我們永遠不會忘記、任何人也無法抹去的歷史。」世盃決賽將於香港時間周一凌晨3時開賽。

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