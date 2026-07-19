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世界盃2026｜特朗普現身決賽致安保升級 出動戰鬥機+狙擊手佈防 白宮籲提早4小時入場

足球世界
更新時間：12:57 2026-07-19 HKT
發佈時間：12:57 2026-07-19 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）日前確認將會親臨世界盃決賽的紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）觀戰兼參與頒獎儀式。為迎接這位重量級人物，根據外媒報道，當局已將安保措施全面升級至極致，甚至出動F-16戰機及軍方狙擊手參與布防，隨時令周邊交通陷入癱瘓。

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特朗普（左）和國際足協主席恩芬天奴（右）將會共同出席世界盃決賽頒獎儀式。AP
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世界盃決賽因特朗普的到來將會加強安保。AFP
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紐約大都會人壽體育場將會承辦今年世界盃決賽。路透社
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最高級別安保響應 規模超越超級碗

為了確保特朗普在世界盃決賽現場的安全，根據《電訊報》報道指，世界盃決賽期間，球場上空將設立嚴格的禁飛區，除了美軍會出動F-16戰機之外，體育場屋頂亦會部署狙擊手，數千名聯邦調查局（FBI）探員已集結待命，隨時提供支援。本屆世界盃決賽已被列為「一級」特別活動，這亦是美國最高級別的安保響應等級。白宮國際足協工作組執行主任透露，這次安保行動的覆蓋面甚至超過了超級碗。

NBA總決賽早有先例 實施「禁袋令」兼封街

翻看資料，大都會人壽體育場可容納高達82,500名觀眾，在決賽全場爆滿的情況下，因應特勤局設立的外圍安保封鎖線，球迷前往球場途中無疑會遭遇長時間擁堵。白宮方面坦承球迷入場將面臨顯著延誤，並強烈建議觀眾至少提前四小時抵達球場。

事實上，特朗普出席體育賽事引發的安保震撼彈早有先例。上個月他前往紐約麥迪遜廣場花園觀戰NBA總決賽時，就令賽事氣氛進一步升溫。當時主場的紐約人（New York Knicks）為確保比賽順利進行，實施了極為嚴密的安保程序，不僅提前呼籲球迷最少提早兩小時到場接受安檢，更下達嚴格的「禁袋令」，不准球迷攜帶手提袋進場，並要求支持者盡量減少隨身物品以免遭到棄置。當時警方亦因安保理由封鎖了多個街區，紐約警方亦「傾巢出動」，導致周邊交通大擠塞。

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