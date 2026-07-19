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世界盃2026│佐敦軒達臣季軍戰無出場但贏波有功勞 賽前講話激勵隊友

足球世界
更新時間：12:42 2026-07-19 HKT
發佈時間：12:42 2026-07-19 HKT

英格蘭在世界盃季軍戰擊敗法國取得第3名，中場佐敦軒達臣因手骨骨折無法出場，但仍為這場勝仗貢獻重要力量，延續在本屆賽事無上陣但參與度高的特點。這名35歲老將在賽前的隊內會議上向全隊發表講話，以自身經歷闡述季軍戰的重要性，梳理大家的情緒踢出精彩一仗。

賽前講話幫隊友梳理情緒

出發參加季軍戰前，英格蘭於酒店先舉行隊內會議，佐敦軒達臣在會上向全隊發表講話。杜曹指這番說話極具份量，幫助所有球員擺正心態，梳理情緒，正面迎戰法國，「我不會複述完整講話，但他幫助所有人客觀看待今次的世盃之旅。8年前他親身經歷過世界盃季軍戰的滋味，發言充滿真實情感，他指出大家當下難免有『不甘心於此』的負面情緒，但提點各人這塊世盃獎牌無比珍貴。軒達臣說當年錯過季軍戰，為此抱憾至今。他的講話比我更有感染力，成功穩住全隊的心態，為今場季軍戰定下積極的基調。」

今屆僅上陣6分鐘但參與度高

8年前的俄羅斯世界盃，英格蘭於準決賽加時後不敵克羅地亞，與比利時踢季軍戰。軒達臣在季軍戰沒有出場，三獅最終輸0:2無緣獎牌，如今他同樣未能出戰，但以經歷助球隊奪牌補遺憾。事實上這名效力賓福特的35歲老將，今屆世盃出場時間少卻參與度高，16強淘汰墨西哥時無上陣卻領取黃牌，賽後慶祝更跌斷手。

將銅牌送予陪練門將史迪爾

此外，他在今場賽後的頒獎儀式上，叫陪練門將史迪爾上台一起影大合照，更將自己的銅牌給予他，肯定他為大軍的貢獻。

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