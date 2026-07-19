世界盃2026｜奧利斯演繹冰火兩重天 單屆7助攻破比利紀錄 卻20射0中淚灑更衣室

世界盃季軍戰上演瘋狂入球大戰，法國最終以4:6不敵英格蘭。法國翼鋒奧利斯（Michael Olise）今仗交出兩次助攻，以單屆7次助攻打破巴西球王比利（Pele）的歷史紀錄。然而，這名創下里程碑的新星同時亦寫下一項尷尬數據——今屆賽事合共20次起腳卻顆粒無收。面對下半場屢失扳平良機，奧利斯賽後亦難掩自責，在更衣室內流下遺憾的眼淚。

獨享單屆助攻王美譽 7助攻超越比利

奧利斯在今屆賽事表現八面玲瓏，今場季軍戰再度發揮穿針引線的作用，兩度為麥巴比（Kylian Mbappe）送上助攻。這讓他今屆的總助攻數累積至7次，成功超越巴西傳奇球王比利在1970年創下的單屆6次助攻紀錄，獨享世界盃單屆賽事助攻王的稱號。對於首次踏足世界盃舞台的奧利斯而言，這絕對是一項了不起的成就。

20射0入球略顯尷尬 下半場屢失破門良機

不過，與其神級助攻數據形成強烈對比的，是他在門前的入球荒。據數據統計，奧利斯在今屆世界盃合共嘗試了20次射門，卻始終未能打開勝利之門，成為今屆賽事未有入球的球員中，起腳次數最多的一位，這項數據確實略顯尷尬。

事實上，下半場法國隊將比分追近至3:4的時候，他本有多次機會扭轉敗局：61分鐘，他把握英格蘭後防失誤左腳勁射，皮球僅僅擦柱而過；75分鐘，隊友為他鋪橋搭路，但他面對單刀黃金機會卻將皮球射斜。來到81分鐘，法國策動一次水銀瀉地般的華麗組織，皮球送到身處十二碼點附近的奧利斯腳下，無人看管的他竟再次射偏，錯失了扳平的最後希望。

錯失良機耿耿於懷 賽後更衣室自責落淚

倘若能把握住其中一次機會，這場季軍戰的走勢或許會完全改寫。據法國《隊報》報道，這場對陣英格蘭的比賽對奧利斯來說別具意義，因此他對自己在下半場錯失良機感到耿耿於懷，賽後更無法原諒自己，在更衣室內流下自責的眼淚。儘管未能取得入球，但奧利斯今屆以破紀錄的助攻數證明了自己的創造力，其世界盃之旅依然瑕不掩瑜。