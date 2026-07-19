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體壇早報｜英格蘭挫法國摘季 兩軍共轟10球 麥巴比成史上入球王

足球世界
更新時間：08:40 2026-07-19 HKT
發佈時間：08:40 2026-07-19 HKT

英格蘭成為今屆世界盃季軍。「三獅軍團」今晨與法國在季軍戰合演入球騷，上半場領先4球下，下半場一度被連追3球，最終以6：4擊敗對手，取得近60年來隊史在世界盃最佳成績。英格蘭有沙卡連中三元，法國亦有麥巴比梅開二度，後者壓過美斯成為世界盃入球王，但他相信美斯在決賽一定會入球。

今場戴帽的沙卡，在4強戰只能坐足全場。他坦言希望可以獲得更多上陣機會，又指自己已經完全康復。杜曹則認為英格蘭有力與法國等勁旅收窄差距。

沙卡今場入3球。美聯社
沙卡今場入3球。美聯社
麥巴比反壓美斯，成為世界盃史上入球王。路透社
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英格蘭在今屆世界盃取得季軍。路透社
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杜曹認為英格蘭有力拉近與法國差距。路透社
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