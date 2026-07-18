世界盃2026預告｜季軍戰法國硬撼英格蘭 麥巴比火力全開爭金靴 三獅力拼60年來最佳成績

世界盃季軍戰將於香港時間今晚（18日）深夜5點上演，由英格蘭硬撼法國，雖法國上戰不敵西班牙無緣決賽，但落入季軍戰亦表示麥巴比的金靴競逐亦未結束，今戰勢必火力全開猛攻爭入波；而三獅軍團則才拼一挫法國，以季軍完成取60年最佳成績。

法國今屆4強撞此前已連續2次擊敗他們的「剋星」西班牙，但再度以0:2吞敗，首席射手麥巴比被限制得毫無辦法，但落入季軍戰除了為法國主帥迪甘斯力拼贏波送別外，在射手榜以8球和美斯位列第一的麥巴比亦仍有望反先，因此今仗他勢必火力全開猛攻。而英格蘭上場對上阿根廷在領先下以1:2反勝為敗，主教練杜曹「泊大巴」的調動被受抨擊，這名德國人主帥亦有機會，因近年英格蘭最佳成績已是18年的第4，若今戰可以獲勝創60年來佳績的話，相信可以令他挽回一點民心。

英格蘭晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

17/06 4強 1:2負阿根廷

12/07 8強 2:1勝挪威

06/07 16強 3:2勝墨西哥

02/07 32強 2:1勝剛果民主共和國

28/06 分組賽 2:0勝巴拿馬

24/06 分組賽 0:0和加納

18/06 分組賽 4:2勝克羅地亞

英格蘭預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：比克福特

後衛：迪積史賓斯、馬克古希、丹般恩、安斯干沙

中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯

前鋒：安東尼哥頓、祖迪比寧咸、摩根羅渣士、哈利卡尼

法國晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

15/07 4強 0:2負西班牙

10/07 8強 2:0勝摩洛哥

05/07 16強 1:0勝巴拉圭

01/07 32強 3:0勝瑞典

27/06 分組賽 4:1勝挪威

23/06 分組賽 3:0勝伊朗

17/06 分組賽 3:1勝塞內加爾

法國預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：邁治蘭

後衛：迪奧靴南迪斯、麥辛斯拿確斯、烏柏美卡奴、古迪

中場：尼高路簡迪、薩伊艾美利

前鋒：巴高拿、卓基、迪比利、麥巴比