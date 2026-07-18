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世界盃2026│全球力撐西班牙 民調顯示亞洲82%球迷撐狂牛贏阿根廷

足球世界
更新時間：17:07 2026-07-18 HKT
發佈時間：17:07 2026-07-18 HKT

世界盃決賽由西班牙對阿根廷，是賽事史上第12次出現南美隊與歐洲球隊爭冠的局面，亦是近4屆的第3次。阿根廷有球王美斯坐鎮，狂牛相對較整體欠缺耀眼球星，但全球球迷竟一面倒支持西班牙，據《馬卡報》的民意調查顯示6大洲的球迷都有較高比例認為他們可以封王，當中82%的亞洲球迷撐狂牛，一面倒看好他們。

民意調查詢問球迷決賽意向

西班牙媒體《馬卡報》近日進行了一項超過2萬名用戶參與的民意調查，了解他們在世盃決賽支持那一隊。每位用戶需要先標明自己來自那一個大洲，再揀選支持的球隊，《馬卡報》再核查他們的網際網路協定位址，確認其地理位置。調查顯示，6大洲全部都有較高比例的球迷支持西班牙奪冠。

6大洲全部較高比例支持狂牛

當中亞洲有82%的球迷看好狂牛；比例最高是非洲，高達88%認為西班牙可以第2次捧走世界盃；大洋洲亦有86%用戶撐西班牙奪冠；北美洲方面，支持西班牙的球迷比例為72%比28%；阿根廷所在的南美洲，其支持率為41%，西班牙有59%；狂牛身處的歐洲反而是最多人支持阿根廷的洲份，有47%，可是仍不足半數。

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