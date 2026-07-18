Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│阿根廷犯規最多 西班牙隊長洛迪指全隊「控制情緒」不會墜入圈套

足球世界
更新時間：16:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：16:15 2026-07-18 HKT

西班牙在世界盃決賽面對衛冕冠軍阿根廷時，需要注意後者的犯規戰術，這支南美勁旅是本屆賽事犯規次數最多的球隊，其戰將亦慣常用小動作挑釁對手的情緒，令敵將未能冷靜比賽。狂牛中場兼隊長洛迪卡斯簡迪指他們會控制好情緒，不被對方挑釁，門將烏尼西蒙亦指分組賽對過烏拉圭，該隊的技倆與阿根廷接近，有經驗會懂得處理。

阿根廷88次犯規冠絕48隊

阿根廷於今屆世盃共有88次犯規，是48隊中犯規次數最多的球隊，場均有12.57次。該隊比起今場對手西班牙多8次犯規，英格蘭和法國分別有74次及70次，這支南美勁旅慣常用犯規戰術打斷對方的節奏。同時其戰將經常用小動作挑釁對手的情緒，上仗鬥英格蘭不時出手出腳干擾，三獅球員多次對此向球證表達不滿。

洛迪指伯冷靜不會中計

狂牛中場洛迪指這是阿根廷慣用的套路，不會中計，「挑釁是足球的一部份，我們要視乎比賽如何發展。我相信阿根廷會全力比賽依靠強硬和假略性，而不是主動挑釁。但如果比賽確實進入這樣的階段，我們會置之不理，堅持自己的方式，不會陷入其中。」拿樸迪亦表示：「最近幾場比賽裡，我們看到了一些自己不理解的事，一些動作被無視，尤其是阿根廷。他們是一支經常有小動作的球隊，這在大賽不應該出現，因為會令你失去穩定，變得憤怒。」

烏拉圭分組賽曾以犯規戰術阻狂牛

西班牙於分組賽對另一南美勁旅烏拉圭時，亦被其小動作和犯規戰術考起，最終僅贏1:0。門將烏尼西蒙指有該場經驗懂得如何應付：「對烏拉圭時他們的身體對抗非常強硬，頻繁通過犯規來打亂我們的節奏。阿根廷應會用相似策略，我們要做好心理準備，在這種氣氛中保持自己的節奏。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
6小時前
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-17 11:31 HKT
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
8小時前
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
11小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
23小時前
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
影視圈
7小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
嘉例川之湯有小童浸溫泉失蹤。かれい川の湯
01:39
鹿兒島5歲童浸溫泉失蹤近1個月 終尋獲遺體 父母當場淚崩
即時國際
7小時前
公屋市區派樓竟有「宿命循環」？ 兩申請者驚人巧合互換一派二派 連中港島九龍近50年舊樓｜Juicy叮
公屋市區派樓竟有「宿命循環」？ 兩申請者驚人巧合互換一派二派 連中港島九龍近50年舊樓｜Juicy叮
時事熱話
5小時前