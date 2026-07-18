世界盃2026│阿根廷犯規最多 西班牙隊長洛迪指全隊「控制情緒」不會墜入圈套

西班牙在世界盃決賽面對衛冕冠軍阿根廷時，需要注意後者的犯規戰術，這支南美勁旅是本屆賽事犯規次數最多的球隊，其戰將亦慣常用小動作挑釁對手的情緒，令敵將未能冷靜比賽。狂牛中場兼隊長洛迪卡斯簡迪指他們會控制好情緒，不被對方挑釁，門將烏尼西蒙亦指分組賽對過烏拉圭，該隊的技倆與阿根廷接近，有經驗會懂得處理。

阿根廷88次犯規冠絕48隊

阿根廷於今屆世盃共有88次犯規，是48隊中犯規次數最多的球隊，場均有12.57次。該隊比起今場對手西班牙多8次犯規，英格蘭和法國分別有74次及70次，這支南美勁旅慣常用犯規戰術打斷對方的節奏。同時其戰將經常用小動作挑釁對手的情緒，上仗鬥英格蘭不時出手出腳干擾，三獅球員多次對此向球證表達不滿。

洛迪指伯冷靜不會中計

狂牛中場洛迪指這是阿根廷慣用的套路，不會中計，「挑釁是足球的一部份，我們要視乎比賽如何發展。我相信阿根廷會全力比賽依靠強硬和假略性，而不是主動挑釁。但如果比賽確實進入這樣的階段，我們會置之不理，堅持自己的方式，不會陷入其中。」拿樸迪亦表示：「最近幾場比賽裡，我們看到了一些自己不理解的事，一些動作被無視，尤其是阿根廷。他們是一支經常有小動作的球隊，這在大賽不應該出現，因為會令你失去穩定，變得憤怒。」

烏拉圭分組賽曾以犯規戰術阻狂牛

西班牙於分組賽對另一南美勁旅烏拉圭時，亦被其小動作和犯規戰術考起，最終僅贏1:0。門將烏尼西蒙指有該場經驗懂得如何應付：「對烏拉圭時他們的身體對抗非常強硬，頻繁通過犯規來打亂我們的節奏。阿根廷應會用相似策略，我們要做好心理準備，在這種氣氛中保持自己的節奏。」